Ligue 1: Le Havre - PSG. Relacja i wynik na żywo

Paryżanie zgodnie z planem są liderem tabeli, ale mają tylko punkt przewagi nad drugą Niceą. Warto jednak zaznaczyć, że mistrzowie Francji rozegrali jedno spotkanie mniej i mogą odskoczyć od wicelidera na cztery "oczka".

PSG po wyjazdowej wpadce z Clermont w postaci bezbramkowego remisu pod koniec września, wygrało sześć kolejnych meczów ligowych. W środku tygodnia ekipa z Parc des Princes zremisowała u siebie z Newcastle 1:1 w ramach przedostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów.

I właśnie sytuacja w Champions League może być największą troską oraz priorytetem dla szkoleniowca PSG - Luisa Enrique. Jego zespół jest drugi w tabeli grupy F, ale posiada tylko dwa punkty więcej od trzeciego Newcastle oraz czwartego Milanu. Dodatkowo paryżanie w ostatniej kolejce wybiorą się na trudny teren do Dortmundu, gdzie zmierzą się z Borussią. A to oznacza, że ich los w kontekście awansu do 1/8 finału tych elitarnych rozgrywek wciąż nie jest pewny.

Zanim jednak przekonamy się, czy PSG zagra na wiosnę w Lidze Mistrzów i uniknie tym samym katastrofy, już w niedzielne wczesne popołudnie zagra na wyjeździe z Le Havre, które plasuje się w środku stawki Ligue 1. Gospodarze tej rywalizacji są niepokonani od pięciu meczów, z czego cztery z nich zremisowali, a dwa ostatnie bezbramkowo.

Ostatni raz oba zespoły rywalizowały ze sobą w sezonie 2008/2009. Wówczas PSG wygrało na wyjeździe 3:1 oraz u siebie 3:0.

Relacja i wynik na żywo meczu Le Havre - PSG od godz. 13:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport