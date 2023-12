W ramach 14. kolejki ORLEN Superligi Górnik we własnej hali zmierzy się z zawodnikami z Ostrowa Wielkopolskiego. Relacja i wynik na żywo spotkania Górnik Zabrze - Arged Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski na Polsatsport.pl.

W niedzielne popołudnie dojdzie do starcia czwartej z ósmą drużyną ORLEN Superligi. Zawodnicy ze Śląska mają na swoim koncie 25 punktów, a dzięki zwycięstwu nad Ostrovią mogą wskoczyć na najniższy stopień podium. Zabrzanie są w bardzo dobrej dyspozycji. W hitowym starciu 13. kolejki pokonali na własnym parkiecie jednego z pretendentów do brązowego medalu całych rozgrywek, czyli Azoty Puławy (34:29). Dodatkowo podopiecznych Marcina Lijewskiego podbudował awans do drugiej rundy Ligi Europejskiej, dzięki zwycięstwu nad AEK Ateny (30:26).

ZOBACZ TAKŻE: ORLEN Superliga trzecią ligą w Europie

KPR Ostrovia jako zeszłoroczny beniaminek bardzo dobrze spisuje się w tym sezonie. Jeśli przegrywa to niewielką różnicą bramek lub mierząc się z najmocniejszymi drużynami ligi - Industrią Kielce czy ORLEN Wisłą Płock. Dlatego starcie z Górnikiem zapowiada się niezwykle interesująco.

Relacja i wynik na żywo spotkania Górnik Zabrze - Arged Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski na Polsatsport.pl. Start meczu o 16.00.

KZ, Polsat Sport