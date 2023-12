Nazwa plebiscytu nawiązuje do sir Ludwiga Guttmanna, lekarza neurologa, który uważał sport za sposób leczenia i rehabilitacji. To właśnie on 28 lipca 1948 roku zorganizował w Stoke Mandeville zawody dla weteranów wojennych w strzelaniu z łuku. A ponieważ tego samego dnia otwierano letnie igrzyska olimpijskie w Londynie, Guttmann powiązał te zdarzenia, stając się inicjatorem igrzysk paraolimpijskich.

Kapituła Plebiscytu wybrała 24 sportowców, 8 trenerów/ trenerek, 5 organizacji sportowych, 5 wydarzeń sportowych oraz 3 drużyny, na które internauci przez 10 dni mogli oddać swój głos na specjalnie przygotowanej platformie. Głosujący wskazywał jedną osobę/ organizację/ wydarzenie/ drużynę, która jego zdaniem zasługuje na miano: Sportowca 2023 roku, Trenera/ Trenerki, Organizacji Sportowej, Wydarzenia Sportowego i Drużyny 2023 roku. Statuetki, które potocznie nazwano "Guttmannami", zaprojektowane zostały przez Andrzeja Renesa – polskiego rzeźbiarza, autora m.in. warszawskiego pomnika Stefana Starzyńskiego przy placu Bankowym i Pomnika Studenta znajdującego się na terenie głównego kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Dla zwycięzcy w kategorii Sportowiec 2023 roku przewidziana jest także nagroda pieniężna.

Jeszcze przed rozdaniem nagród głównych medale z okazji 25-lecia Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego otrzymali wybitni szkoleniowcy: Marek Gniewkowski (szermierka na wózkach), Edward Dec (parapływanie, odkrywca talentu Joanny Mendak), Zbigniew Lewkowicz (paralekkoatletyka), Jakub Pieniążek (parakolarstwo) i Michał Dziubański (paratenis stołowy) oraz Sportowcy 25-lecia Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego: Natalia Partyka, Patryk Chojnowski (paratenis stołowy), Dariusz Pender (szermierka na wózkach), Alicja Jeromin, Barbara Bieganowska-Zając, Maciej Lepiato (paralekkoatletyka), Katarzyna Pawlik, Joanna Mendak (parapływanie), Rafał Wilk (parakolarstwo) i Katarzyna Rogowiec (paranarciarstwo biegowe). Wspomniano również tych, którzy zdobywali dla Polski medale wielkich imprez, a których niestety nie ma już między nami...

Rywalizacja w plebiscycie była w tym roku niezwykle zacięta, bo i sportowcy paraolimpijscy dostarczyli nam wielu emocji i wzruszeń. Ostatecznie, po podliczeniu głosów, Organizacją sportową roku wybrano Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych START, Wydarzeniem Sportowym roku 2023 zostały mistrzostwa Europy w szermierce na wózkach, zorganizowane przez Integracyjny Klub Sportowy Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Trenerem roku został Andrzej Ochal (selekcjoner kadry narodowej w paratenisie stołowym), nagroda dla Drużyny roku powędrowała do kadry Polski U-19 w goalballu, która w brazylijskim Sao Paulo sięgnęła po historyczne dla Polski złoto mistrzostw świata juniorów, Wydarzeniem mijającego roku były mistrzostwa Europy w szermierce na wózkach, a nagrodę główną i tytuł Sportowca roku 2023 zdobył Maciej Lepiato, paralekkoatleta, specjalizujący się w skoku wzwyż i skoku w dal (w tej pierwszej konkurencji zdobył w tym roku piąty w karierze złoty medal mistrzostw świata).

Nie zabrakło również nagród specjalnych. Nagrodę Specjalną Interii Sport dla Inspiracji roku 2023 zdobył Marcin Czerwiński, król strzelców ostatnich mistrzostw świata U-19 w goalballu, honorowym Guttmannem nagrodzono Jerzego Mysłakowskiego, wieloletniego trenera kadry narodowej niepełnosprawnych sportowców w podnoszeniu ciężarów, Przyjacielem Sportu Paraolimpijskiego została Corrine Klajda, która przebiegła ultramaraton, by poprzez taką inicjatywę wesprzeć polskie paraolimpijki systemem stypendialnym, Mecenasem Sportu Paraolimpijskiego została Grupa LUX MED, Guttmannem dla Sportu Olimpijskiego uhonorowano reprezentację Polski siatkarzy, a nagrodę honorową za zasługi dla sportu osób z niepełnosprawnościami odebrał Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

RI, Polsat Sport