Świetna siatkarka zmieniła obywatelstwo na polskie. "Najlepszy prezent urodzinowy"

"Jestem naprawdę wdzięczna za wszystko, co Belgia mi dała. Za naukę w siatkarskiej szkole i okazję do gry w międzynarodowych rozgrywkach z drużyną narodową. Jednak wszyscy, którzy dobrze mnie znają, zrozumieją jak emocjonalna i ekscytująca jest dla mnie ta zmiana. Czasami żółty tygrys staje się orłem" - napisała siatkarka we wpisie, w którym poinformowała o niezwykle ważnej dla niej decyzji międzynarodowej federacji.

ZOBACZ TAKŻE: Syn legendy pobił rekord! To najmłodszy siatkarz w historii ligi włoskiej

32-letnia zawodniczka w Belgii się urodziła, tam dorastała, grała w reprezentacji tego kraju, ale, jak sama mówiła w marcu tego roku w wywiadzie dla "Wprost", zawsze czuła się Polką.

- Zawsze patrzyłam na Polskę jako na kraj bliższy sercu. Z kultury belgijskiej pozostał mi chyba tylko zwyczaj jedzenia frytek z majonezem. Grałam w tamtejszej kadrze, ale nie miałam innej możliwości. Jeśli mogłabym zagrać dla Polski, to na tysiąc razy, tysiąc razy odpowiedziałabym "oczywiście" - powiedziała Sobolska-Tarasova w rozmowie z Michałem Winiarczykiem.

Siatkarka opowiadała też, że kilka lat temu przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Siatkowej pytali się jej, czy byłaby zainteresowana zmianą federacji. - Byłam bardzo chętna. Czułam, że może spełnić się moje wielkie marzenie. Na przeszkodzie stanęli Belgowie. Tłumaczyli się wyszkoleniem w SMS-ie oraz występami w młodzieżowych reprezentacjach. Zażyczyli sobie za mnie 500 tysięcy euro - mówiła "Wprost".

W swoim siatkarskim CV córka byłego gracza Gwardii Wrocław Tomasza Sobolskiego ma występy w kilku polskich klubach - we wspomnianej Gwardii, w Chemiku Police, MKS-ie Dąbrowa Górnicza, w BKS-ie Bielsko-Biała oraz w Grot Budowlanych Łódź. Jej największy "polski" sukces to mistrzostwo kraju z Chemikiem w 2014 roku, w poprzednim sezonie Tauron Ligi zdobyła z Grot Budowlanymi brąz. W sumie na polskich parkietach spędziła dziewięć sezonów.

Sobolska-Tarasova występowała też w klubach tureckich, we Włoszech i w Rumunii. Obecnie jest zawodniczką włoskiej drużyny Uyba Volley Busto Arsizio.

GW, Polsat Sport