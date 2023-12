Raków Częstochowa przedstawił nowego dyrektora sportowego. Został nim Samuel Cardenas. 28-latek do niedawna był szefem skautingu w belgijskim KAA Gent. Niemiec meksykańskiego pochodzenia będzie najmłodszym dyrektorem sportowym w PKO BP Ekstraklasie.

Przypomnijmy, że we wrześniu z klubem rozstał się Robert Graf. Od tamtej pory na stanowisku dyrektora sportowego w ekipie mistrza Polski był wakat. We wtorek Raków ogłosił zatrudnienie Cardenasa.

ZOBACZ TAKŻE: Więcej empatii, mniej profanacji. Szacunek zamiast „szyderki”

❗️ Samuel Cárdenas objął stanowisko dyrektora sportowego mistrzów Polski!



Nowy dyrektor sportowy Rakowa przez ostatnie trzy lata pracował w belgijskim KAA Gent, najpierw jako skaut, a następnie jako szef działu skautingu, odpowiadając za strategię transferową i negocjacje… pic.twitter.com/sdiglGGLRy — Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) December 5, 2023

Urodzony w 1995 roku działacz ma za sobą bogate doświadczenie zawodowe. Jako skaut pracował w Southampton FC, Schalke 04 i Honved FC. Ponadto przez pewien czas był trenerem w akademii oraz zarządzał skautingiem w Stuttgarter Kickers.

W grudniu 2020 roku został zatrudniony w roli skauta przez KAA Gent. Po roku awansował na stanowisko dyrektora skautingu. W klubie z Gandawy Cardenas odpowiadał za wyszukiwanie talentów oraz politykę transferową. To on dostrzegł potencjał Gifta Orbana i sprowadził go z drugiej ligi norweskiej. Teraz Nigeryjczyk jest gwiazdą Jupiler League, a zainteresowanie nim wykazują czołowe europejskie kluby.

Z KAA Gent Cardenas odszedł 23 października. Długo jednak nie musiał czekać na oferty. Od grudnia będzie odpowiadał za transfery i kierunek sportowy Rakowa.

"Medaliki" w tym sezonie bronią tytułu mistrza Polski. Po rozegraniu 16 meczów podopieczni Dawida Szwargi zajmują czwarte miejsce w lidze. Częstochowianie rywalizują również w Lidze Europy. W zeszłym tygodniu odnieśli w niej pierwsze historyczne zwycięstwo - na wyjeździe pokonali Sturm Graz 1:0. Ten wynik sprawił, że Raków wciąż ma szanse na zajęcie trzeciego miejsca w grupie, które jest wymagane do tego, by wiosną zagrać w fazie play-off Ligi Konferencji.

mtu, Polsat Sport