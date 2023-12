Diletta Leotta pokazała się z piłkarzem i dzieckiem. To zdjęcie chwyta za serce

Para jest w związku od kilku miesięcy, a od sierpnia może cieszyć się z córeczki Arii. Co ciekawe, dziewczynka przyszła na świat w dniu urodzin Leotty.

Zobacz także: Piękna partnerka włoskiego sportowca. Gdy się zjawiła, skradła show (ZDJĘCIA)

Od tego czasu Leotta opublikowała kilka fotografii z partnerem oraz dzieckiem, a w poniedziałek zrobiła to po raz kolejny. Rodzinne zdjęcie zdobi krótki opis "wszystko".

Karius od 2022 roku jest bramkarzem Newcastle, lecz nie mieści się tam nawet na ławce rezerwowych. Jego kontrakt ze "Srokami" jest ważny do czerwca 2024 roku. Wcześniej szczęśliwy tata był zawodnikiem m.in. FSV Mainz, Besiktasu, Liverpoolu oraz Unionu Berlin. W barwach "The Reds" wystąpił w finale Ligi Mistrzów w 2018 roku. Nie zaliczy jednak tego występu do udanych. Przy utracie jednego z goli fatalnie wprowadził piłkę do gry, pozwalając Karimowi Benzemie umieścić futbolówkę w pustej bramce. Niemiec nie najlepiej spisał się również przy strzale z dystansu Garetha Bale'a. Real Madryt wygrał wówczas 3:1.

Polsat Sport