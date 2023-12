Trener polskiej kadry skoczków narciarskich Thomas Thurnbichler podał skład na konkursy Pucharu Świata, które w najbliższy weekend odbędą się w Klingenthal. W porównaniu do zawodów w Ruce i w Lillehammer w drużynie są dwie zmiany - Kamila Stocha i Aleksandra Zniszczoła zastąpili Maciej Kot i Andrzej Stękała.

Obok Kota i Stękały w kadrze na Klingenthal znaleźli się też Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Piotr Żyła. O ile decyzja o włączeniu do składu na Puchar Świata Kota była spodziewana, o tyle dołączenie do drużyny Stękały może być pewnym zaskoczeniem. Podobnie jak nieobecność w drużynie Kamila Stocha, choć trzeba przyznać, że trzykrotny mistrz olimpijski w pierwszych zawodach sezonu 2023/2024 spisywał się słabo - w czterech konkursach zdobył tylko trzy punkty (za 28. miejsce w jednych z zawodów w Lillehammer).

Za pośrednictwem strony internetowej Polskiego Związku Narciarskiego Thurnbichler poinformował, że Stoch pojedzie w najbliższym czasie na dwudniowy obóz treningowy do Eisenerz, w trakcie weekendu będzie miał przerwę, a na początku przyszłego tygodnia odbędzie dwie sesje treningowe na skoczni w Zakopanem. - Zakładamy, że pojedzie do Engelbergu (konkursy w Szwajcarii odbędą się 16 i 17 grudnia - przyp. red.), jeżeli do tego czasu złapie dobrą formę - dodał trener Polaków.

Z kolei Zniszczoł, który też ma za sobą nieudany początek zimy (w Pucharze Świata pozostaje bez punktów), będzie startował w Pucharze Kontynentalnym.

Konkursy Pucharu Świata w Klingenthal odbędą się 9 i 10 grudnia. Polacy będą mieli tam szansę na poprawienie swoich pozycji w klasyfikacji generalnej PŚ oraz w Pucharze Narodów. Po zmaganiach w Ruce i Lillehammer ich dorobek wygląda skromnie. Najlepsze wyniki naszych reprezentantów to jak na razie miejsca w trzeciej dziesiątce. Najwyższe miejsce w PŚ zajmuje Dawid Kubacki - 24. W Pucharze Narodów nasi reprezentanci są na ósmej pozycji.

