Ważne zwycięstwo! Jagiellonia w ćwierćfinale Fortuna Pucharu Polski

Już na początku meczu doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Jeden z zawodników Warty przewrócił się w polu karnym przeciwników. Wydawało się, że Dusan Stojinovic sfaulował rywala we własnej "szesnastce". Sytuacja długo była analizowana przez ludzi znajdujących się w wozie VAR. Do monitora podbiegł Paweł Raczkowski, by na własne oczy zobaczyć, jak wyglądała sytuacja. Po chwili arbiter stwierdził jednak, że nie doszło do żadnego faulu, przez co gra mogła zostać wznowiona.

Obie ekipy miały okazje, by otworzyć wynik starcia. Mimo to skuteczność piłkarzy zarówno Jagiellonii, jak i Warty w pierwszej połowie pozostawiała wiele do życzenia. Przez to zawodnicy schodzili na przerwę przy bezbramkowym remisie.

Pierwszy gol w tym spotkaniu został strzelony dopiero w 63. minucie. Nene dośrodkował piłkę w pole karne Warty z rzutu rożnego. Piłka trafiła do Jesusa Imaza, który czekał na nią przy bliższym słupku. Hiszpan popisał się swoimi umiejętnościami i dobrym strzałem głową otworzył wynik meczu.

Ekipa z Białegostoku chwilę później powiększyła swoją przewagę. Wprowadzony w drugiej połowie Afimico Pululu wystawił piłkę Nene. Portugalczyk bez większych problemów wykorzystał podarowaną mu okazję.

Mecz ostatecznie zakończył się zwycięstwem gospodarze 2:0. Dzięki temu Jagiellonia zapewniła sobie awans do ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski.

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań 2:0 (0:0)

Bramka: Jesus Imaz 63, Nene 75

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz - Dusan Stojinovic (Pawel Olszewski 90+1), Adrian Dieguez Grande, Mateusz Skrzypczak, Bartłomiej Wdowik - Dominik Marczuk (Tomasz Kupisz 85), Taras Romanczuk, Nene (Michal Sacek 85), Jakub Lewicki (Afimico Pululu 72) - Jose Naranjo, Jesus Imaz

Warta Poznań: Jędrzej Grobelny - Bogdan Tiru, Filip Borowski, Wiktor Pleśnierowicz - Jakub Kiełb (Konrad Matuszewski 64), Niilo Maenpaa, Miguel Mariz Luis (Maciej Żurawski 59), Dawid Szymonowicz - Stefan Savic, Dario Vizinger (Marton Eppel 73), Tomas Prikryl (Jakub Bartkowski 59)