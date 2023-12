Piłkarski reprezentant Polski w GTA! Kto by się spodziewał?

Ostatnio w internecie zrobiło się głośno na temat gry Grand Theft Auto VI. Opublikowany został bowiem trailer długo wyczekiwanej kolejnej odsłony popularnej serii. Gra ma pojawić się w sprzedaży dopiero w 2025 roku, mimo to już znalazła się na ustach wielu fanów tego typu rozrywki.

Trend postanowiły wykorzystać osoby, które odpowiadają za media społecznościowe w Fenerbahce. Na oficjalnym koncie klubu na platformie X (wcześniej Twitter) pojawiły się niecodzienne zdjęcia niektórych piłkarzy, między innymi Sebastiana Szymańskiego. Fotografie są zrobione w taki sposób, by wydawało się, że zawodnicy przebywają w świecie GTA.

Piłkarski reprezentant Polski dołączył do Fenerbahce w lipcu 2023 roku. Do tej pory 24-latek rozegrał w tureckim klubie 25 spotkań. W tym czasie dziesięć razy trafił do bramki rywali, a dziewięć razy asystował przy golach kolegów z zespołu.

AA, Polsat Sport