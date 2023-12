Barcelona pozbędzie się Roberta Lewandowskiego?! Hiszpanie ujawniają

Robert Lewandowski znalazł się na celowniku hiszpańskich mediów, które debatują na temat jego przyszłości. Czy polski napastnik wypełni czteroletni kontrakt, który podpisał latem 2022 roku? Czy FC Barcelona może przedwcześnie zakończyć współpracę ze swoim zawodnikiem? To tylko niektóre tematy z hiszpańskiej prasy.

Polak przeniósł się do stolicy Katalonii z Bayernu Monachium za 45 mln euro, podpisując kontrakt na cztery lata. Dodatkowo "Cadena Ser" poinformowała, że zarobki Lewandowskiego mają rosnąć wraz z kolejnymi latami. Z kolei kataloński "Sport" poinformował w sobotę, że Barcelona będzie mogła rozwiązać umowę z napastnikiem po trzecim sezonie. Żeby tak się stało, musi zostać spełniony pewien warunek.



O co chodzi? Jeśli Lewandowski nie zagra w co najmniej 55% spotkań, to przedstawiciele klubu będą mogli skorzystać z klauzuli rozwiązania kontraktu. W tym wypadku rozegranie meczu oznacza wyjście w pierwszym składzie lub też występ przez minimum 45 minut jako rezerwowy.

Taki zapis miał pomóc klubowi w razie znacznej obniżki formy Lewandowskiego. Hiszpańskie media od dłuższego czasu zwracają uwagę, że polski napastnik nie jest w optymalnej dyspozycji.

Lewandowski rozegrał w tym sezonie 16 spotkań, w których strzelił osiem goli i zaliczył cztery asysty.

jb, Polsat Sport