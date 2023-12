Jednym z boiskowych wydarzeń, na które zwrócono uwagę w polsko-argentyńskim starciu na ubiegłorocznym mundialu w Katarze, było spięcie, do którego doszło pomiędzy Messim a "Lewym". Gdy Argentyńczyk chciał minąć Polaka dryblingiem został przez niego sfaulowany. Lewandowski chciał przeprosić swojego rywala, ale ten przeprosin nie przyjął.

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski skonfliktował się z Messim, fakty wychodzą na jaw! Gwiazdor puścił parę

Nowe światło na tamtą sytuację rzuca rozmowa z Messim opublikowana w ramach cyklu "Campeones, un ano despues" ("Mistrzowie, rok później"). To seria wywiadów argentyńskiego dziennikarza ESPN Sebastiana Vignolo, których bohaterami są piłkarscy mistrzowie świata z 2022 roku. Ukazują się one na platformie streamingowej Star+.

W rozmowie z cyklu "Campeones, un ano despues" Messi tak powiedział o starciu z kapitanem Biało-Czerwonych: - Jego deklaracje mnie denerwowały mnie, ponieważ kiedy zdobyłem "Złotą Piłkę", to co powiedziałem (o Lewandowskim - przyp. red.) było tym, co naprawdę czułem. A że on mówił o tym tak jak mówił, naprawdę mi się nie podobało.

Jakie słowa polskiego napastnika ma na myśli? Wszystko wskazuje na to, że chodzi o reakcję Lewandowskiego na laudację, którą Messi skierował pod jego adresem na gali wręczenia "Złotej Piłki" za 2021 roku. Nagrodę dostał wówczas Argentyńczyk - z reprezentantem Polski wygrał nieznacznie, stosunkiem głosów 613 do 580. Zdaniem wielu nagroda powinna była wtedy trafić w ręce "Lewego", m.in. w uznaniu jego dokonań w roku 2020, w którym "France Football" postanowił nie wyłaniać zwycięzcy plebiscytu.

Gdy Messi odbierał nagrodę, zwrócił się bezpośrednio do kapitana reprezentacji Polski: - Robert, myślę, że zasłużyłeś na Złotą Piłkę w 2020 roku. Wszyscy wiemy, że w zeszłym roku byłeś najlepszy i nie mogłeś otrzymać nagrody z powodu pandemii. Mam nadzieję, że ją otrzymasz, bo na nią zasługujesz i powinieneś mieć ją w domu - powiedział.

Niedługo później, zagadnięty o zachowanie Messiego po jednym z meczów Bundesligi Lewandowski stwierdził, że chciałby, żeby słowa argentyńskiego gwiazdora nie były puste, żeby była to szczera deklaracja wielkiego piłkarza.

Potem polski piłkarz zapewniał, że jego wypowiedź jest źle interpretowana, że absolutnie nie sugerował braku szczerości ośmiokrotnego zdobywcy "Złotej Piłki", a przemówienie Messiego wzruszyło go i ucieszyło - wysłał nawet w tej sprawie specjalne oświadczenie do magazynu "Kicker". Tak czy inaczej, najwyraźniej właśnie te słowa ubodły Argentyńczyka.

W meczu grupy C mundialu w Katarze Argentyna wygrała 2:0 po golach Alexisa Mac Allistera i Juliana Alvareza. Messi nie wykorzystał rzutu karnego, ale ogólnie rzecz biorąc zagrał dobre zawody. Lewandowski, tak jak cała reprezentacja Polski, nie miał na boisku niemal nic do powiedzenia.

Tuż po tym, jak spotkanie się zakończyło, dwaj wielcy piłkarze wszystko sobie wyjaśnili. - Wpadliśmy na siebie i porozmawialiśmy o tej sytuacji, zgodziliśmy się, że to było nieporozumienie - zdradził Messi. - Czy dryblowałem przeciwko niemu, ponieważ to był on? Tak - przyznał. Dodał też, że później, po tym jak Lewandowski trafił do Barcelony, spotkał się z nim w klubie. - Rozmawialiśmy o klubie, o mieście, wszystko było dobrze.

GW, Polsat Sport