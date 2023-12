Znamy pierwszego ćwierćfinalistę Fortuna Pucharu Polski! Potrzebna była dogrywka

Pogoń Szczecin pokonała na swoim boisku Górnik Zabrze 2:1 w meczu 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski. Do wyłonienia pierwszego ćwierćfinalisty rywalizacji potrzebna była dogrywka.

Gospodarze od pierwszego gwizdka dominowali na boisku. To właśnie piłkarze zespołu ze Szczecina częściej przebywali przy piłce, a także byli w stanie stworzyć więcej groźnych akcji. Górnik od czasu do czasu odpowiadał kontratakami, które były dość szybko tłumione przez defensorów Pogoni.

Dobrą okazję do otwarcia wyniku miał Rafał Kurzawa. Doświadczony polski piłkarz w 12. minucie prostym zwodem oszukał jednego z obrońców Górnika, a następnie zdecydował się oddać strzał zza pola karnego. Skuteczną interwencją popisał się jednak Michał Szromnik, który w tym meczu zajął miejsce między słupkami bramki gości. Między innymi dzięki dobrej dyspozycji golkipera Górnika piłkarze schodzili na przerwę przy bezbramkowym remisie.

W drugiej połowie Pogoń również stawiała warunki na boisku. Wynik spotkania w 72. minucie otworzył Kamil Grosicki. Vahan Bichakhchyan popędził prawym skrzydłem, po czym dograł piłkę w pole karne oponentów. Szromnik zdołał odbić futbolówkę, ale nie poradził sobie z mocnym strzałem 93-krotnego reprezentanta Polski.

Po chwili Bichakhchyan ponownie popisał się swoimi umiejętnościami. Wprowadzony w drugiej połowie piłkarz był blisko, by wpisać się na listę strzelców. Bramkarzowi gości udało się jednak zepchnąć piłkę na poprzeczkę po uderzeniu zawodnika z Armenii.

Podopieczni Jana Urbana wyrównali na chwilę przed końcem podstawowego czasu gry. Daisuke Yokota dograł piłkę w "szesnastkę" rywali. Sebastian Musiolik wygrał walkę z obrońcami Pogoni, a po jego strzale głową futbolówka odbiła się od słupka. Napastnik pozostał jednak czujny i kilka sekund później uderzeniem na pustą bramkę wyrównał wynik.

To spotkanie musiała rozstrzygnąć dogrywka. Już w 95. minucie składną akcję Pogoni celnym strzałem zakończył Leo Borges. Przy trafieniu Brazylijczyka asystował Rafał Kurzawa. Ten gol dał "Portowcom" zwycięstwo, a co za tym idzie awans do ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski.

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 2:1 po dogrywce (1:1, 0:0)

Bramki: Kamil Grosicki 72, Leo Borges 95 - Sebastian Musiolik 90

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist (Paweł Stolarski 97), Mariusz Malec, Benedikt Zech, Leonardo Koutris - Fredrik Ulvestad (Vahan Bichakhchyan 65), Rafał Kurzawa - Kamil Grosicki (Leo Borges 78), Joao Gamboa (Alexander Gorgon 65), Olaf Korczakowski (Mariusz Fornalczyk 65) - Efthymios Koulouris

Górnik Zabrze: Michał Szromnik - Paweł Olkowski (Filipe Nascimento 82), Kryspin Szcześniak, Konstantinos Triantafyllopoulos, Erik Janza (Michal Siplak 75) - Kamil Lukoszek (Norbert Barczak 75), Lukas Podolski (Piotr Krawczyk 82) - Robert Dadok (Daisuke Yokota 75), Damian Rasak, Lawrence Ennali - Sebastian Musiolik