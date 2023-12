Chcą wystartować na igrzyskach pod inną flagą. MKOL wyraził już zgodę

22-latka w połowie 2022 r. postanowiła zmienić barwy narodowe i występować dla kraju, z którego pochodzą jej rodzice, którzy do Kanady przybyli, gdy miała dwa lata. Kanadyjska Federacja Pływacka nie sprzeciwiała się jej decyzji, uznając, że wyboru dokonała idąc za głosem serca, nie zaś kalkulując. W Tokio Sanchez zdobyła srebrny medal olimpijski w sztafecie 4x100 m stylem dowolnym oraz brąz w sztafecie 4x100 stylem zmiennym.

Sytuacja pozostałych ośmiu sportowców była nieco inna niż Sanchez, ale mimo to MKOl zgodził się na to, by osoby mające nowe paszporty mogły reprezentować swoje obecne ojczyzny.

W gronie tym są trzy osoby z Rosji, której reprezentanci nie są obecnie dopuszczeni do startu w IO 2024. To 23-letni kolarz torowy Michaił Jakowlew, mistrz Europy w sprincie i brązowy medalista mistrzostw świata w keirinie (2021), który w Paryżu pojedzie dla Izraela, jego rówieśnik zapaśnik Gieorgij Tibiłow, brązowy medalista globu z 2023 r. (kat. 63), który wystąpi w barwach Serbii oraz specjalizująca się kolarstwie BMX, utalentowana 19-latka Walerija Ljubimowa, która reprezentować będzie gospodarza - Francję.

Pozostali sportowcy, oprócz Rosjan i Sanchez, którzy będą mogli startować dla nowych ojczyzn to: wioślarz Jamie Copus (przedtem Wielka Brytania, obecnie USA), Luciana Diniz startująca w jeździectwie (przedtem Portugalia, obecnie Brazylia), kolarz szosowy i torowy Oscar Nillson-Julien (przedtem Wielka Brytania, obecnie Francja), surfer Connor O’Leary (przedtem Australia, obecnie Japonia) oraz judoczka Acelya Toprak (przedtem Wielka Brytania, obecnie Azerbejdżan).

KN, PAP