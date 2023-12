Trwają poszukiwania nowego trenera Wisły Kraków. W gronie kandydatów do zastąpienia Radosława Sobolewskiego wymienia się Adama Nawałkę. Były selekcjoner reprezentacji Polski w przeszłości przez wiele lat był związany z "Białą Gwiazdą" zarówno jako piłkarz, jak i trener. Niewykluczone jednak, że na drodze do powrotu 66-latka na Reymonta mogą pojawić się problemy.

Zaskakujące informacje przekazał "Super Express". Okazuje się, że Nawałka najprawdopodobniej nie podejmie żadnej pracy trenerskiej w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Wszystko przez powody osobiste, które zatrzymują go do końca stycznia. To oznacza, że to najpewniej nie on zastąpi Sobolewskiego.

Przypomnijmy, że w miniony piątek Wisła przegrała na wyjeździe 1:2 z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Po tym meczu 46-letni szkoleniowiec podał się do dymisji, która została przyjęta dzień później. Tymczasowym trenerem "Białej Gwiazdy" został Mariusz Jop. Jednocześnie rozpoczęły się poszukiwania nowego opiekuna ekipy z Krakowa.

Jako zawodnik Nawałka był związany z Wisłą w latach 1969-1985. Później już jako trener dwukrotnie prowadził krakowski klub. W latach 2013 - 2018 66-latek prowadził reprezentację Polski. Następnie przez krótki czas był szkoleniowcem Lecha Poznań. Po odejściu z kadry Biało-Czerwonych Paulo Sousy Nawałka był brany pod uwagę jako potencjalny następca Portugalczyka. Ostatecznie wybór padł na Czesława Michniewicza.

"Biała Gwiazda" zajmuje aktualnie ósme miejsce w tabeli Fortuna 1 Ligi. Do miejsca premiowanego grą w barażach o awans traci punkt. W następnej kolejce Wisła zmierzy się u siebie ze Stalą Rzeszów.

mtu, Polsat Sport