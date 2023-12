Nowy piłkarz w Jagiellonii Białystok

Haliti trafił do Jagiellonii z AIK Sztokholm, gdzie w zakończonym w listopadzie sezonie szwedzkiej ekstraklasy rozegrał 21 spotkań; a jego zespół zajął w rozgrywkach 11. miejsce.

Jak podało biuro prasowe Jagiellonii, 27-latek od najmłodszych lat związany był ze szwedzkim futbolem (urodził się w Szwecji), w tym kraju grał w drużynach młodzieżowych i w rozgrywkach seniorskich, najpierw w niższych ligach. W AIK Sztokholm występował od 2021 roku, z przerwą na krótkie wypożyczenie do Mjallby.

Zawodnik ma na koncie jeden mecz w reprezentacji Kosowa. Przed rokiem zagrał w zremisowanym 2:2 spotkaniu z Armenią. W Jagiellonii ma przede wszystkim wzmocnić rywalizację na środku obrony; białostoczanie grają w systemie z dwoma stoperami i dwoma bocznymi obrońcami. Obecnie podstawową parę stoperów tworzą: Hiszpan Adrian Dieguez oraz Mateusz Skrzypczak, z którym o miejsce rywalizuje Miłosz Matysik.

W wypowiedzi dla klubowych mediów Haliti ocenił, że transfer do Polski to dla niego krok do przodu, mówił też, że Jagiellonia ma więcej indywidualności, niż jego dotychczasowy klub.

"Zagram tam, gdzie widzi mnie trener. W ostatnim sezonie występowałem na czterech różnych pozycjach. Grałem jako lewy, środkowy i prawy obrońca oraz, w kilku meczach, jako "ósemka" (środkowy ofensywny pomocnik). Głównie jestem środkowym defensorem. Niemniej nie mam problemów z grą w innym miejscu boiska" - powiedział kosowski piłkarz.

Ocenił też, że transfer do polskiej ekstraklasy pomoże mu w powrocie do kadry narodowej Kosowa.

GW, PAP