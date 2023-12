Dość niespodziewanie początek meczu należał do "Pasów". Goście co rusz stwarzali zagrożenie pod bramką Vladana Kovacevicia, ale nie znalazło to przełożenia na gole. Z czasem Raków zaczął stopniowo dochodzić do głosu. Najgroźniejszą sytuację w pierwszej połowie częstochowianie stworzyli sobie w 37. minucie gry, gdy dobrą interwencją przy strzale Marcina Cebuli popisał się Lukas Hrosso. Ostatecznie do przerwy przy Limanowskiego utrzymał się bezbramkowy remis.

Kolejną okazję do wyjścia na prowadzenie piłkarze mistrza Polski mieli sześć minut po zmianie stron. Łukasz Zwoliński otrzymał podanie od Deiana Sorescu, po czym z bliskiej odległości uderzył obok słupka. Cracovia odpowiedziała w 59. minucie, lecz Karol Knap nie wykorzystał znakomitej szansy. Dobrą obroną w tej sytuacji wykazał się Kovacević.

Wraz z upływem kolejnych minut coraz większą przewagę zaczęli wypracowywać sobie gospodarze. Piłkarze trenera Szwargi przesunęli się na połowę gości i szukali swoich szans. W 86. minucie gry najpierw świetnej szansy nie wykorzystali gracze z Krakowa, a następnie po kontrataku bliski trafienia był Raków, ale Ante Crnac w fatalny sposób przyjął sobie piłkę, co zniweczyło szanse na powodzenie akcji. Ostatecznie w regulaminowym czasie gry nie zobaczyliśmy goli i konieczne było rozegranie dogrywki.

Dodatkowe 30 minut rozpoczęło się świetnie dla Rakowa. Trzy minuty po wznowieniu gry Stratos Svarnas zgrał piłkę głową do nabiegającego Milana Rundicia. Serb z bliskiej odległości posłał piłkę do siatki. W 97. minucie gry podwyższyć mógł Crnac, ale jego uderzenie obronił Hrosso.

Później do ofensywy ruszyli krakowianie. Piłkarze "Pasów" stwarzali sobie dogodne szanse w 111. i 116. minucie spotkania, ale w ich poczynaniach wciąż brakowało skuteczności. Finalnie stało się jasne, że wynik mecz nie ulegnie już zmianie. Raków wygrał i pozostał w grze o zwycięstwo w Fortuna Pucharze Polski.

Raków Częstochowa - Cracovia 1:0 p.d. (0:0)

Bramka: Rundić 93

mtu, Polsat Sport