Już w piątek 8 grudnia czeka nas kolejna arcyciekawie zapowiadająca się odsłona gali Contender Fight Night. Jej dziewiąta edycja odbędzie się w Wałbrzychu, a poprzedzi ją czwartkowa ceremonia ważenia. Kiedy ważenie przed galą Contender Fight Night? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport Fight, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

W Wałbrzychu dojdzie do kilku ciekawie zapowiadających się pojedynków, a w walce wieczoru zobaczymy starcie Dawida Romańskiego (5-1, 3 KO, 2 SUB) z Michałem Oleksym (2-0, 1 SUB).

Organizacja Contender Fight Night zorganizowała dotychczas osiem wydarzeń. Galę numer dziewięć fani będą mieli okazję zobaczyć na sportowych antenach Polsatu. Na poprzednich edycjach CFN występowali tacy zawodnicy, jak walczący w KSW Łukasz Charzewski, Natalia Baczyńska-Krawiec, Wojciech Kazieczko czy znani z FEN Patryk Duński i Marcin Zontek.

Kiedy ceremonia ważenia? O której godzinie?

Zanim będziemy pasjonować się kolejną galą CFN, w czwartkowe popołudnie zaplanowana została ceremonia ważenia.

Transmisja od godz. 18:00 w Polsacie Sport Fight, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport/Informacja prasowa