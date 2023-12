Działacze III-ligowej Cariny Gubin robią wszystko, by mimo zimowej aury mecz ich drużyny z ekstraklasowym Piastem Gliwice w 1/8 finału Pucharu Polski odbył się w czwartek w terminie. Ruszyły już prace na stadionie w Gubinie i jak powiedział PAP prezes Cariny Andrzej Iwanicki, płyta wygląda w miarę dobrze. Transmisja meczu Carina Gubin - Piast Gliwice w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

„Dla naszego klubu i miasta to historyczne wydarzenie, nie wiem kiedy nadarzy się kolejna okazja, by do Gubina przyjechał ekstraklasowy klub. Jest to wielkie wydarzenie, bardzo to mocno przeżywamy i chcemy zrobić wszystko co w naszej mocy, by ten mecz się odbył w godnych warunkach” – powiedział Iwanicki.

We wtorek od rana na stadionie miejskim w Gubinie z płyty boiska ręcznie jest usuwany śnieg, gdyż nie ma warunków, by wjechał na nią ciężki sprzęt. Z odśnieżonej trawy pozostałości śniegu i lodu zdejmuje mechaniczna szczotka. W środę prace związane z przygotowywaniem stadionu do czwartkowego meczu będą kontynuowane.

„Robimy co możemy, żeby sprostać temu wszystkiemu i jesteśmy pewni, że damy radę” – skwitował prezes Cariny.

Piłkarze z Gubina nie będą faworytem starcia z Piastem Gliwice. Oczywiście pucharowa rywalizacja wielokrotnie spłatała wiele figli bukmacherom, ale ostatnie wyniki Cariny nie mogą napawać jej kibiców optymizmem. Ligowe zmagania w tym roku Carina zamknęła czterema porażkami z rzędu i miejscem w strefie spadkowej.

Trener Cariny Grzegorz Kopernicki w rozmowie z PAP wyraził jednak nadzieję, że słaba postawa jego zespołu w ostatnich meczach ligowych nie musi oznaczać, że Carina podobnie zagra w pojedynku pucharowym.

„Wiadomo, to jest zawsze jakaś nobilitacja dla zawodników, bo można się pokazać na tym szczeblu centralnym, można się pokazać w całej Polsce. Więc myślę, że postawa z ligi nie będzie miała wpływu na postawę w meczu z Piastem, aczkolwiek wiadomo, że gramy już z topowym zespołem. Tutaj już będą warunki bardzo, bardzo trudne dla nas, ale mam nadzieję, że przede wszystkim pokażemy się z dobrej strony i będziemy chcieli zagrać najlepszy mecz, na jaki nas będzie stać w tym momencie” – powiedział trener Cariny.

Zapytany o same warunki do gry w zimowej aurze i być można na nieco zmrożonym boisku, szkoleniowiec Cariny uznał, że trudne warunki będą dla obu zespołów.

„Możemy być w tym elemencie troszkę bardziej przyzwyczajeni, bo też na takich boiskach często trenujemy co roku w przygotowaniach zimowych, bo nie mamy sztucznej nawierzchni, tak że musimy sobie jakość radzić, ale nie będzie to raczej dla nikogo żadnym atutem ani ułatwieniem, bo w takich warunkach jest trudno grać, jest dużo przypadku i można narazić się na niepotrzebną kontuzję, więc mam nadzieję, że boisko będzie przygotowane ok” – powiedział Kopernicki.

Zgodnie z terminarzem Carina Gubin z Piastem Gliwice ma zagrać w czwartek o godz. 12 na Stadionie Miejskim w Gubinie. Wydarzenie nie będzie imprezą masową, a więc na trybunach nie będzie mogło zasiąść więcej niż tysiąc osób.

W czerwcu br. Carina zdobyła Puchar Polski na szczeblu woj. lubuskiego. Na szczeblu centralnym wygrała 4:1 Radunią Stężyca i pokonała 1:0 Stal Stalową Wolę, oba te zespoły grają w II lidze. Tym sposobem zespół z nadgranicznego Gubina dotarł do 1/8 finału Pucharu Polski, co już jest dla niego historycznym sukcesem.

Ostatni mecz pucharowy, 31 października ze Stalą Stalowa Wola, Carina rozegrała w Krośnie Odrzańskim, gdyż po opadach deszczu murawa na jej stadionie nie nadawała się do gry.

Transmisja meczu Carina Gubin - Piast Gliwice w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o 11:50.

mtu, PAP