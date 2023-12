„Mamy świadomość, że będzie ciężko, ale w domu wszystko jest jak najbardziej możliwe” - powiedział PAP trener Xavi Sabate.

W Lidze Mistrzów Orlen Wisła występuje drugi sezon z rzędu i po raz drugi rywalizuje o punkty z mistrzem Węgier Telekom Veszprem. Do tej pory to rywale zanotowali trzy zwycięstwa, szansę na poprawienie bilansu spotkań będzie rewanżowy pojedynek z podopiecznymi trenera Momira Ilica.

W swoim pierwszym po powrocie do elity pojedynku, w 6. kolejce sezonu 2022/23 płocczanie mieli szansę sprawić niesamowitą niespodziankę. W 41. min prowadzili 20:17, ale wtedy rywale wrzucili wyższy bieg, doprowadzili do remisu 20:20, a w 47. min wygrywali już 23:20, ostatecznie zdobywając dwa punkty wynikiem 30:26. W rewanżu wygrali 32:22.

ZOBACZ TAKŻE: Pierwsza porażka Polek na mistrzostwach świata. Dominacja rywalek

W pojedynku 5. kolejki sezonu 2023/24, w swojej hali, zawodnicy Telekom Veszprem nie dali żadnych szans płockiej drużynie, prowadząc od pierwszej minuty i kończąc pojedynek wynikiem 28:21.

Płocka drużyna nie może zaliczyć spotkań rozegranych w sezonie 2023/24 do udanych. Po 9 kolejkach Orlen Wisła zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli – wygrała tylko dwa mecze i ma niewielkie szanse na wyjście z grupy B do fazy pucharowej.

- Ja mówiłem o tym już na początku sezonu, a mianowicie, że chcielibyśmy awansować do następnej rundy zmagań, ale nie traktujemy tego jako nasz obowiązek. Zawodnicy cały czas bardzo ciężko i sumiennie pracują, a jako drużyna zachowujemy chłodne głowy i podchodzimy do sytuacji jak najbardziej realistycznie. Jest naprawdę ciężko, lecz nasi gracze ciągle odnotowują progres. Na szczęście obyło się jak dotąd bez żadnych poważniejszych kontuzji, pomimo tego, że zaczynaliśmy sezon z obydwoma zawodnikami kontuzjowanymi na lewym rozegraniu. Tin Lucin był wykluczony na 3 miesiące z gry oraz Kiryl Samoila prawie na pół roku. Jedyne o czym myślimy, to nad tym, żeby wykonywać naszą pracę stale się poprawiając i zdobywać punkty w każdym z meczów, w którym przychodzi nam rywalizować - zapewnił Sabate.

Trener podkreśla, że Veszprem jest naprawdę świetnym zespołem.

- My mamy taką przewagę, że gramy u siebie. Podopieczni Momira Ilica to drużyna naszpikowana topowymi nazwiskami, która prezentuje szybki styl gry w piłkę ręczną. Wiemy, że przed nami trudne spotkanie, jednakże z niecierpliwością czekamy na ten pojedynek, który rozegramy w świetnej atmosferze tworzonej przez naszych kibiców. Mamy świadomość, że będzie ciężko, ale w domu wszystko jest jak najbardziej możliwe – powiedział.

Podobnie o pojedynku z mistrzem Węgier mówią zawodnicy.

- Spotkanie 9. kolejki z Celje na wyjeździe było dla nas małym finałem. Wiedzieliśmy, że od tego meczu będzie zależało dużo i da to nam szansę na awans do kolejnej rundy. Wygraliśmy i można powiedzieć, że dostaliśmy tlenu. Wiemy, że przed nami kolejne spotkania, w których musimy punktować i margines błędu jest naprawdę mały. Przed nami Veszprem, zespół budowany do tego, żeby wygrać Ligę Mistrzów i wiemy, że musimy zagrać perfekcyjnie w każdym elemencie. Wszystko w naszych rękach i nogach, ponieważ o atmosferę na trybunach i kibiców jestem spokojny - zapowiedział przed czwartkowym meczem kołowy drużyny Dawid Dawydzik.

Relacja i wynik na żywo meczu ORLEN Wisła Płock - Telekom Veszprem na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

KZ, PAP