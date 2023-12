Wielki powrót Messiego był możliwy! "To była moja pierwsza opcja"

Lionel Messi, legenda Barcelony, mógł wrócić do "Dumy Katalonii"! Argentyńczyk przyznał, że po odejściu z PSG to właśnie Barca była dla niego priorytetem.

Mistrz świata z Kataru podkreślił w rozmowie z amerykańskim tygodnikiem "Time", że na stole miał wiele wartych rozważenia ofert, ale gdyby wszystko zależało wyłącznie od niego, zdecydowałby się na powrót do klubu, z którym święcił największe sukcesy w karierze.

- Miałem kilka opcji, które były interesujące. Musiałem je przeanalizować i rozważyć je z moją rodziną, zanim podjąłem ostateczną decyzję o przejściu do Miami. Moją pierwszą opcją był powrót do Barcelony, ale nie było to możliwe. Próbowałem wrócić, ale tak się nie stało - podkreślił Argentyńczyk.

Messi dodał, że bardzo poważnie brał pod uwagę również transfer do Arabii Saudyjskiej, gdzie gra już wiele gwiazd światowego formatu, na czele z Cristiano Ronaldo i Karimem Benzemą.

- Sporo myślałem o przejściu do Arabii Saudyjskiej . Znam ten kraj. Stworzyli bardzo mocną ligę, która może stać się w najbliższej przyszłości ważnymi rozgrywkami. Jestem ambasadorem turystyki w tym kraju, więc było to miejsce, które mnie przyciągnęło, tym bardziej, że podobało mi się wszystko, co odwiedziłem. Wybór był więc między Arabią Saudyjską a MLS i obie opcje wydawały mi się bardzo interesujące - zakończył ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki.

Lionel Messi trafił ostatecznie do amerykańskiej Major League Soccer. W barwach Interu Miami zagrał dotychczas we wszystkich rozgrywkach 14 meczów, w których strzelił 11 goli i zaliczył 5 asyst.

RI, Polsat Sport