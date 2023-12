Hiszpanie porównali Lewandowskiego z legendami Barcelony. "Liczby, które uciszają hejterów"

Kapitan reprezentacji Polski w ostatnich tygodniach nie prezentuje wysokiej formy. Od powrotu na boisko po kontuzji kostki, którą leczył w październiku, w pięciu ligowych meczach Barcelony strzelił tylko dwa gole - oba w spotkaniu z Deportivo Alaves. Biorąc pod uwagę ostatnich dziesięć spotkań dla "Blaugrany", jego dorobek to również jedynie dwa trafienia.

Nieskuteczność Lewandowskiego powoduje, że spływa na niego sporo krytyki. Po niedzielnym meczu z Atletico Madryt (1:0 dla Barcelony), w którym 35-letni piłkarz nie wykorzystał kilku dogodnych okazji, hiszpańskie media surowo oceniły jego występ. "Sport" napisał, że Polak był "nie do poznania", "AS" stwierdził, że gdyby w starciu z Atletico Barca miała w swoich szeregach skutecznego Lewandowskiego, spotkanie już do przerwy mogło być rozstrzygnięte.

Obok krytycznych tekstów pojawił się jednak i taki, który można potraktować jako próbę obrony polskiego napastnika - dziennik "Sport" w swoim wtorkowym wydaniu pisze o "liczbach, które uciszają hejterów Lewandowskiego".

Jakie to liczby? Dziennikarz Toni Juanmarti wylicza średnią goli na mecz "Lewego" od początku jego występów w katalońskim klubie. W poprzednim sezonie nasz reprezentant zagrał w 46 meczach Barcy i zdobył w nich 33 gole. W obecnym wystąpił w 17 spotkaniach i trafił do siatki ośmiokrotnie. W sumie ma w dorobku 41 bramek w 63 meczach, co daje średnią 0,65 gola na mecz.

Juanmarti dodaje, że spośród byłych wielkich gwiazd ataku Barcelony, lepiej od Lewandowskiego wypadają pod tym względem tylko trzej piłkarze - Ronaldo, Leo Messi i Luis Suarez. Ten pierwszy w sezonie 1996/1997 zdobył dla klubu 47 goli w 49 spotkaniach, co przekłada się na 0,96 gola na mecz. Messi w ciągu siedemnastu lat występów w bordowo-granatowych barwach strzelał średnio 0,86 bramki na mecz (672 gole w 778 występach). Średnia Suareza z sześciu lat gry w Barcelonie to z kolei 0,69 (195 trafień w 283 meczach).

W artykule "Sportu" czytamy, że na ten moment Lewandowski ma w Barcelonie lepsze liczby, niż David Villa , Zlatan Ibrahimović, Thierry Henry, Patrick Kluivert czy Romario. Taką samą średnią mieli natomiast Samuel Eto'o i Diego Maradona.

GW, Polsat Sport