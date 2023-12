Do niecodziennej sytuacji doszło podczas meczu FC Barcelona - Atletico Madryt. W trakcie spotkania na murawę wbiegł kibic, który chciał zrobić sobie zdjęcie z Robertem Lewandowskim. Zobaczcie, co jak zachował się kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski.

W niedzielę FC Barcelona mierzyła się na swoim boisku z Atletico Madryt w meczu 15. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy. Wynik spotkania w 28. minucie otworzył Joao Felix. Jak się później okazało, był to jedyny gol strzelony w całym meczu. Warto zaznaczyć, że od pierwszego do ostatniego gwizdka na murawie przebywał Robert Lewandowski.

To właśnie Polak był głównym bohaterem niecodziennej sytuacji podczas tego spotkania. W trakcie meczu na boisko wbiegł jeden z kibiców "Blaugrany". Młody chłopiec, przez którego starcie zostało na chwilę przerwane, chciał zrobić sobie zdjęcie z Lewandowskim. Fan podbiegł z telefonem do "Lewego", a gdy ochrona stadionu chciała go powstrzymać, do akcji wkroczył sam kapitan reprezentacji Polski. Były zawodnik Bayernu Monachium nie pozwolił zabrać kibica, dopóki ten nie zrobi sobie wymarzonego zdjęcia.

fot. PAP

Dzięki zwycięstwu w tym ważnym spotkaniu "Duma Katalonii" obecnie plasuje się na trzecim miejscu w tabeli z czterema punktami straty do lidera hiszpańskiej ekstraklasy - Realu Madryt. Lewandowski natomiast znajduje się na szóstej pozycji w klasyfikacji najlepszych strzelców w tym sezonie La Liga. Polak wpisał się na listę strzelców siedem razy. Najlepszy w tym zestawieniu do tej pory jest Jude Bellingham, który ma na swoim koncie 11 trafień.

AA, Polsat Sport