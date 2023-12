Barcelona górą w hicie! Joao Felix upokorzył... swój klub

Niedzielny hit La Liga zapowiadał się znakomicie i już od pierwszej minuty działo się wiele. Przeważała Barcelona, która stworzyła sobie kilka sytuacji, ale za każdym razem pudłował Robert Lewandowski. Polski napastnik miał co najmniej trzy szanse na zdobycie bramki w pierwszym kwadransie i za każdym razem fatalnie pudłował.



"Blaugrana" dopięła swego dopiero, kiedy w dogodnej sytuacji znalazł się Joao Felix. Piłkarz wypożyczony z Atletico piękną podcinką pokonał Jana Oblaka i rozpoczął szaloną radość. Było wskoczenie na bandę czy wskazywanie na herb Barcelony.

Choć wynik do przerwy mógł być wyższy, to wielu fanów Barcelony było zgodnych - to była jedna z lepszych połów w wykonaniu podopiecznych Xaviego Hernandeza w ostatnim czasie.



Po przerwie gospodarze nie mieli już tylu sytuacji, a do głosu coraz częściej dochodzili goście. Mimo to Inaki Pena, który zastępował w tym spotkaniu kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena, nie miał zbyt wielu okazji do wykazania się. Dopiero na 10 minut przed końcem musiał interweniować i zrobił to znakomicie, broniąc strzał Memphisa Depaya z rzutu wolnego.



Na pięć minut przed końcem kolejną kapitalną szansę na bramkę ponownie miał Lewandowski. Polak przełożył sobie jednego z obrońców i miał przed sobą tylko Jana Oblaka, ale mimo to uderzył obok słupka.



Mecz zakończył się skromnym zwycięstwem Barcelony.

FC Barcelona - Atletico Madryt 1:0 (1:0)



Bramka: Felix 28.



FC Barcelona: Pena - Kounde, Araujo, Christensen, Cancelo - de Jong, Gundogan, Pedri (89 Fermin Lopez) - Raphinha (77 Lamine Yamal), Lewandowski, Joao Felix (77 Ferran Torres).

Atletico: Oblak - Molina (46 Azpilicueta), Gimenez (46 Lino), WItsel, Hermoso, Riquelme (46 Correa) - Llorente, Koke (66 Saul), de Paul - Griezmann, Morata (66 Depay).

Żółte kartki: Joao Felix, Ferran Torres, Araujo, Cancelo, de Jong - Gimenez, Witsel, Koke, Azpilicueta.

jb, Polsat Sport