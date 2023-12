FC Barcelona w niedzielę na własnym boisku zmierzyła się z Ateltico Madryt. Ekipa ze stolicy Katalonii sięgnęła po zwycięstwo w meczu 15. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy. Jedynego gola w tym spotkaniu jeszcze w pierwszej połowie zdobył Joao Felix. Przy trafieniu asystował Raphinha.

Należy zaznaczyć, że przez całe spotkanie na murawie przebywał Robert Lewandowski. Napastnik "Blaugrany" ponownie nie wpisał się na listę strzelców, mimo tego, że miał kilka dobrych okazji do zdobycia bramki. Gra Polaka została skrytykowana przez niektóre media.

"Lewandowski ma mecz do zapomnienia. Zwłaszcza pierwsza połowa w jego wykonaniu była spektakularnie słaba. Nie wykorzystał kilku klarownych okazji, w tym znakomitych dośrodkowań Raphinhy i Kounde. Później prezentował się lepiej, ale jego zdolność do marnowania szans w ostatnim czasie staje się problemem dla Barcelony" - napisano na łamach portalu barcauniversal.com.

Występ kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski ocenili także dziennikarze portalu Goal.com.

"Zmarnował kilka szans na początku meczu i zbyt łatwo poradzili sobie z nim obrońca Atletico. Powinno być 2:0 pod koniec regulaminowego czasu gry" - można przeczytać.

Hiszpańskie media podkreślają, że przy słabszej formie Lewandowskiego, bardzo dobrze spisał się Felix.

"Gdyby gospodarze mieli do dyspozycji skutecznego Lewandowskiego, to Barcelona mogłaby zchodzić na przerwę przy rozstrzygniętym wyniku spotkania. Polski napastnik w ciągu dziewięciu minut miał trzy bardzo dobre okazje do zdobycia bramki. W obliczu problemów Lewandowskiego Joao Felix wziął sprawy w swoje ręce" - napisał AS.

