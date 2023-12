Hala nareszcie gotowa. Wrocławianki zmierzą się z liderkami tabeli

Hala KGHM Ślęza Arena, bo taka jest oficjalna nazwa obiektu, powstała w ciągu niespełna dwóch lat i jest największym oraz najnowocześniejszym obiektem lekkoatletycznym w Polsce. To pierwsze miejsce w kraju, gdzie zimą pod dachem będzie można trenować konkurencje rzutowe m.in. rzut młotem, dyskiem i oszczepem. Obiekt, który kosztował 66 mln zł, został tak skonstruowany, że mogą być w nim rozgrywane również mecze m.in. koszykówki. I właśnie tam teraz Ślęza będzie rozgrywać swoje spotkania w roli gospodarza.

Hala została otwarta pod koniec września, ale aby rozgrywać w niej mecze, trzeba było jeszcze sprowadzić składane trybuny. Na początku sezonu włodarze wrocławskiego klubu zakładali, że w listopadzie wszystko będzie gotowe, a pierwszym domowym meczem na nowym obiekcie będzie starcie z Arką Gdynia.

- Nie nasza wina, że nie udało się dotrzymać tego terminu. Pojawiły się pewne trudności z dostarczeniem trybun na wyznaczony czas, ale takie rzeczy się zdarzają. Trochę się to wszystko przedłużyło, ale nareszcie będziemy mogli zagrać u siebie – powiedział PAP rzecznik Ślęzy Michał Rygiel.

Poza tym, że nowa hala jest znacznie nowocześniejsza niż dotychczasowy obiekt, gdzie swoje domowe mecze rozgrywała Ślęza, to będzie mogła też pomieścić więcej kibiców. Teraz spotkania wrocławskich koszykarek będzie mogło obejrzeć do 1176 fanów.

- Dużym atutem jest też to, że trybuny będą z czterech stron. Skoro nasi kibice potrafili w tej starej hali stworzyć fantastyczną atmosferę, to teraz na pewno będzie jeszcze lepiej. Atmosfera na trybunach zawsze była dużym atutem meczów u siebie, teraz ten atut nabierze jeszcze większej mocy – dodał Rygiel.

Ślęza wszystkie dotychczasowe siedem meczów rozegrała na wyjeździe, ale i tak radziła sobie dobrze. Wrocławski zespół ma na koncie pięć zwycięstw, dwie porażki i zajmuje piąte miejsce w tabeli ekstraklasy. Sobotni rywal PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp. jest trzecia z bilansem 6-1.

- Pierwszy mecz w nowej hali, silny rywal, z którym mamy pewne rachunki do wyrównania – to musi być święto koszykówki. Dochodzą do nas informacje, że zainteresowanie spotkaniem jest duże, a więc apelujemy do fanów, aby kupowali bilety przez internet, bo przed samym meczem może być problem z nabyciem wejściówki. Przypominamy też, że dzieci ze szkół podstawowych mają wejście za darmo. Otwieramy nową kartę w historii Ślęzy – podsumował rzecznik klubu z Wrocławia.

Początek meczu w niedzielę o godz. 18.

KZ, PAP