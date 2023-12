Pewne zwycięstwo Arriva Polskiego Cukru Toruń

Początek spotkania należał do gospodarzy, którzy po rzutach wolnych Treya Diggsa prowadzili pięcioma punktami. Tauron GTK odpowiedziało na to serią 0:6, ale to Arriva Polski Cukier dłużej utrzymywał się na prowadzeniu - m. in. dzięki zagraniom Mate Vucicia i Aarona Cela. Trójka Arika Smitha ustaliła wynik po 10 minutach na 25:21. W drugiej kwarcie Josh Price najpierw doprowadził do remisu, a po chwili przewagę gliwiczanom dawał Kadre Gray. Spotkanie zdecydowanie się wyrównało, a obie ekipy grały w rytmie “kosz za kosz”. Dopiero późniejsze siedem punktów z rzędu Diggsa zmieniało sytuację. Ostatecznie po dwóch akcjach Gorana Filipovicia pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 55:43.

Trzecią kwartę zespół trenera Srdjana Suboticia rozpoczął od świetnej serii 10:0 i dzięki akcji Aljaza Kunca różnica wzrosła aż do 22 punktów. Niemoc gości po ponad trzech minutach przełamał Josh Price. Ciągle z dystansu skuteczny był też Trey Diggs, a za grę zarówno w obronie, jak i w ataku na pochwały zasługiwał Wojciech Tomaszewski. Po kolejnym trafieniu Arika Smitha po 30 minutach było 81:53. Ostatnia kwarta już niczego nie zmieniła - zespół trenera Pawła Turkiewicza nie był w stanie nawiązać rywalizacji z bardzo dobrze dysponowanymi torunianami. Arriva Polski Cukier nadal świetnie trafiał z dystansu i ostatecznie zwyciężył 104:83.

Najlepszym graczem gospodarzy był Trey Diggs z 30 punktami i 2 przechwytami. W ekipie gości wyróżniał się Terry Henderson z 21 punktami i 5 zbiórkami.

Arriva Polski Cukier Toruń - Tauron GTK Gliwice 104:83 (25:21, 30:22, 26:10, 23:30).

Punkty:

Arriva Polski Cukier Toruń: Trey Diggs 30, Aljaz Kunc 18, Arik Smith 15, Goran Filipovic 14, Wojciech Tomaszewski 9, Mate Vucic 9, Aaron Cel 7, Bartosz Diduszko 2, Paweł Sowiński 0, Wit Szymański 0, Hubert Lipiński 0, Jakub Jagodziński 0.

Tauron GTK Gliwice: Terry Henderson 21, Kadre Gray 17, Joshua Price 12, Łukasz Frąckiewicz 10, Koby McEwen 10, Tomasz Śnieg 6, Martins Laksa 4, Michał Samsonowicz 3, Aleksander Busz 0.

plk.pl