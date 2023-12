Bundesliga: Borussia Dortmund - RB Lipsk. Relacja i wynik na żywo

Borussia plasuje się na piątej lokacie z punktem straty do czwartego RB Lipsk. Jest to zatem bardzo ważne starcie w kontekście czołówki tabeli. Dortmundczycy w poprzedniej kolejce zremisowali w innym szlagierze - na wyjeździe przeciwko Bayerowi Leverkusen 1:1. Z kolei ekipa z Lipska pokonała u siebie Heidenheim 2:1.

Oba zespoły tracą już sporo do prowadzącego Bayeru oraz goniącego go Bayernu, toteż wydaje się, że podstawowym celem jednych i drugich na ten moment jest umocnienie się w pierwszej czwórce rozgrywek, co daje możliwość gry w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów.

ZOBACZ TAKŻE: Cristiano Ronaldo nadal w formie. Imponujący dorobek bramkowy 38-latka w 2023 roku

Piłkarze jednej i drugiej drużyny występują również w obecnie trwającej edycji Champions League i radzą sobie w niej znakomicie, o czym świadczy zapewniony awans do 1/8 finału. Borussia wygrała niedawno z AC Milan na wyjeździe 3:1 i zajmuje pierwsze miejsce. RB Lipsk przegrał w delegacji z Manchesterem City 2:3, ale jest już spokojny drugiej lokaty.

Ostatni raz oba zespoły rywalizowały ze sobą w kwietniu tego roku w ramach ćwierćfinału Pucharu Niemiec. Wówczas RB Lipsk wygrało u siebie 2:0.

Relacja i wynik na żywo meczu Borussia Dortmund - RB Lipsk od godz. 18:30 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport