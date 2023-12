Drużynie Indykpolu AZS w minioną środę nie udało się odnieść trzeciego zwycięstwa z rzędu. Siatkarze prowadzeni przez trenera Javiera Webera ulegli ekipie Barkom-Każany Lwów 2:3. Był to ostatni mecz olsztynian rozegrany w Iławie. W następnej kolejce mają już wystąpić w zmodernizowanej Hali Urania. Zanim to jednak nastąpi, czeka ich wyjazd do Lubina.

– Ten wynik boli pod kątem pożegnania z Iławą - fajnie byłoby bowiem wygrać ostatni mecz. Trzeba jednak przyznać, że ekipa z Lwowa zagrała bardzo dobrze. Nasz mecz nie był wybitny, lecz z drugiej strony nie pokazaliśmy się ze słabszej strony. W ostatecznym rozrachunku - lepiej mieć jeden punkt niż nic – przyznał środkowy Dawid Siwczyk w rozmowie z klubowymi mediami.

Siatkarze KGHM Cuprum Lubin meczu poprzedniej kolejki jeszcze nie rozegrali. Ich wyjazdowe starcie z PSG Stalą Nysa zaplanowano na 21 grudnia. W 9. serii spotkań mierzyli się z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i przegrali na terenie rywala 0:3.

W rywalizacji obu zespołów pod egidą PLS rozegrano 20 spotkań. Lepszym bilansem mogą pochwalić się akademicy z Kortowa (15–5). Ostatnie cztery konfrontacje zakończyły się zwycięstwem Indykpolu AZS. Kto wygra mecz 11. kolejki?

Relacja i wynik na żywo meczu KGHM Cuprum Lubin – Indykpol AZS Olsztyn w sobotę 9 grudnia o godzinie 20.30 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport