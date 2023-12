Gwiazdor rozbił bank! Zarobi setki milionów

Gwiazdor baseballowej ligi MLB Shohei Ohtani zdecydował, że od nowego sezonu będzie grał w ekipie Los Angeles Dodgers. Za 10 lat gry 29-letni Japończyk zarobi 700 mln dolarów, co jest kwotą znacząco przewyższającą wszystkie rekordy w zawodowych ligach w USA.

Dotychczas rekordową umową był 12-letni kontrakt Mike'a Trouta z 2019 roku, który zapewnił mu 426,5 mln. Natomiast średniorocznymi najwyższymi zarobkami mogli się pochwalić Justin Verlander i Max Scherzer, którzy za sezon otrzymywali 43,3 mln.

Dla porównania gwiazdor koszykarskiej NBA LeBron James kontrakty przez całą swoją karierę, obowiązujące od 2003 do 2025 roku, podpisał na łączoną kwotę 535 mln dolarów.

Wyjątkowość Ohtaniego polega na tym, że świetnie spisuje się zarówno jako miotacz, jak i pałkarz. Do MLB trafił w 2018 roku i w ciągu zaledwie 10 dni sezonu poprawił 17 różnych rekordów należących do debiutantów. Dwukrotnie, w 2021 i 2023 roku, wybierano go najbardziej wartościowym graczem (MVP) sezonu.

Mierzący 190 cm baseballista uwagę skautów przyciągał już jako nastolatek. W 2013 roku po raz pierwszy wystąpił w Meczu Gwiazd japońskiej ligi. Trzy lata później został uznany jej MVP.

Kiedy staje na górce w roli miotacza używa prawej ręki. Do niego należy rekord najszybciej rzuconej piłki w Kraju Kwitnącej Wiśni - 165 km/h. Jako pałkarz posługuje się... lewą ręką.

Decydując się na przejście do MLB znalazł się w ciekawej sytuacji. Ponieważ nie miał jeszcze 25 lat, kluby nie mogły licytować się w oferowaniu wysokiego kontraktu. W grę wchodziło jedynie ligowe minimum dla "żółtodziobów" (545 tys. dolarów za sezon) plus bonus.

Niespodziewanie wybrał wówczas Los Angeles Angels. Jednak nawet mając Ohtaniego klub ten przez ostatnie sześć sezonów nie zdołał choćby raz awansować do fazy play off. Japończyk natomiast zarobił w tym czasie tylko nieco ponad 40 mln dolarów.

W ekipie Dodgers nie tylko stanie się bardzo bogaty, ale także ma szansę na drużynowy sukces. To siedmiokrotni mistrzowie ligi, a ostatni tytuł świętowali w 2020 roku.

KZ, PAP