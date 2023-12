Nafciarze złapali właściwy rytm! Trwa zwycięska seria Edmonton Oilers

Hokeiści Edmonton Oilers wygrywając na własnym lodowisku z New Jersey Devils 4:1 odnieśli siódme z rzędu zwycięstwo w NHL. To obecnie najdłuższa taka seria w lidze.

"Nafciarze" po słabym starcie sezonu złapali właściwy rytm i teraz kroczą od zwycięstwa od zwycięstwa. W niedzielę po golu i asyście odnotowali największa gwiazda zespołu - Connor McDavid oraz Evander Kane, a zdobywając bramkę Evan Bouchard przedłużył do 11 serię spotkań, w których punktował.

Cichym bohaterem miejscowych był bramkarz Calvin Pickard, który obronił 26 z 27 strzałów rywali i mógł się cieszyć z pierwszej wygranej w NHL od prawie... dwóch lat. Poprzednie zwycięstwo było jego udziałem jeszcze w barwach Detroit Red Wings, 28 stycznia 2022. Później grał w niższej lidze, teraz wrócił do NHL, ale pierwsze trzy występy w bramce Oilers zakończyły się przegranymi tego zespołu.

– Na treningach czułem się dobrze, ale mecz to coś zupełnie innego. Ponieważ nie gram zbyt często, to nie chciałem nakładać na siebie zbyt dużej presji. Cieszę się, że jako drużyna całe spotkanie świetnie spisywaliśmy się w defensywie – powiedział Pickard.

Mimo udanej passy ekipa z Edmonton z 25 punktami jest na razie czwarta w Pacific Division, a w całej zachodniej połówce rozgrywek dziewięć drużyn jest od niej lepszych.

W tej konferencji i całej lidze najlepsi z dorobkiem 43 pkt są hokeiści Vegas Golden Knights. Obrońcy Pucharu Stanleya w ostatniej serii pokonali przed własną publicznością 5:4 po rzutach karnych San Jose Sharks, najsłabszy obok Chicago Blackhawks zespół rozgrywek.

Jonathan Marchessault uzyskał dwa gole dla gospodarzy w czasie regularnym, a później wykorzystał karnego, który przesądził o triumfie "Złotych Rycerzy". Mogli oni wygrać już w ciągu 60 minut, ale Mike Hoffman doprowadził do remisu 39 sekund przed końcową syreną.

– Bardzo mocno zmieniliśmy swoją grę w ciągu ostatniego miesiąca. Dziś nieco zabrakło nam konsekwencji, ale to był dużo lepszy występ niż na początku sezonu. Zawodnicy rozumieją, co musimy robić, żeby dawać sobie szanse na zwycięstwa i coraz lepiej to realizują – ocenił szkoleniowiec "Rekinów" David Quinn.

Wyniki niedzielnych meczów hokejowej ligi NHL:

Columbus Blue Jackets - Florida Panthers 2:5 Edmonton Oilers - New Jersey Jersey 4:1 Montreal Canadiens - Nashville Predators 1:2 Chicago Blackhawks - Washington Capitals 2:4 Anaheim Ducks - Winnipeg Jets 2:4 Seattle Kraken - Minnesota Wild 0:3 New York Rangers - Los Angeles Kings 4:1 Vegas Golden Knights - San Jose Sharks 5:4 (po karnych) Tabele NHL: Atlantic Division 1. Boston Bruins 18 5 3 87 65 39 2. Florida Panthers 17 8 2 85 69 36 3. Toronto Maple Leafs 14 6 4 84 77 32 4. Detroit Red Wings 14 8 4 97 82 32 5. Tampa Bay Lightning 13 11 5 95 102 31 6. Montreal Canadiens 12 13 3 76 97 27 7. Buffalo Sabres 11 14 3 79 94 25 8. Ottawa Senators 11 11 0 78 70 22 Metropolitan Division 1. New York Rangers 19 6 1 86 71 39 2. Philadelphia Flyers 15 10 2 83 73 32 3. Washington Capitals 14 8 3 64 72 31 4. New York Islanders 12 7 7 79 84 31 5. New Jersey Devils 14 11 1 92 95 29 6. Carolina Hurricanes 14 12 1 88 90 29 7. Pittsburgh Penguins 11 12 3 75 69 25 8. Columbus Blue Jackets 9 16 5 87 106 23 Central Division 1. Winnipeg Jets 16 8 2 85 70 34 2. Colorado Avalanche 16 9 2 94 82 34 3. Dallas Stars 15 8 3 89 81 33 4. Nashville Predators 15 13 0 87 86 30 5. Arizona Coyotes 13 11 2 86 77 28 6. St. Louis Blues 13 13 1 76 88 27 7. Minnesota Wild 10 12 4 81 88 24 8. Chicago Blackhawks 9 17 1 65 94 19 Pacific Division 1. Vegas Golden Knights 19 5 5 100 69 43 2. Vancouver Canucks 18 9 1 107 73 37 3. Los Angeles Kings 16 5 4 92 60 36 4. Edmonton Oilers 12 12 1 88 84 25 5. Calgary Flames 11 13 3 78 93 25 6. Seattle Kraken 8 14 7 74 101 23 7. Anaheim Ducks 10 17 0 71 92 20 8. San Jose Sharks 8 17 3 62 116 19

W tabelach kolejno: zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki zdobyte i stracone, punkty.

RM, PAP