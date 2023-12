Sensacyjne rozstrzygnięcia! Blamaż Manchesteru United!

Manchester United przegrał we wtorkowy wieczór na Old Trafford z Bayernem Monachium 0:1 w ramach szóstej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. A to oznacza, że "Czerwone Diabły" nie tylko nie awansowały do 1/8 finału tych rozgrywek, ale zajęły ostatnie miejsce w grupie A! Niespodziewanie drugą pozycję zajęła FC Kopenhaga z Kamilem Grabarą - pogromca Rakowa Częstochowa z czwartej rundy kwalifikacji.