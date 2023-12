AZ Alkmaar odwoła się od kary za mecz z Legią. "Decyzja UEFA jest niedopuszczalna"

Europejska centrala nałożyła na AZ Alkmaar karę w wysokości 40 tysięcy euro za "niedochowanie zasad bezpieczeństwa wobec drużyny gości". Przypomnijmy, że po wyjazdowym spotkaniu Legii Warszawa w Holandii doszło do niezrozumiałego zamknięcia stadionu, "uwięzienia" na nim części piłkarzy i dziennikarzy z Polski, zatrzymania w areszcie Josue i Radovana Pankova, a przede wszystkim fizycznego ataku na prezesa Dariusza Mioduskiego, który został kilkukrotnie uderzony.

Holenderski klub poinformował za pośrednictwem oficjalnej strony, że... zamierza odwołać się od decyzji UEFA.

"Jako AZ Alkmaar nie rozumiemy decyzji Unii Europejskich Związków Piłkarskich, która zamierza nałożyć na nasz klub karę w wysokości 40 tysięcy euro za zamieszanie, do którego doszło po domowym meczu z Legią Warszawa. Poinformowaliśmy UEFA, że natychmiast po otrzymaniu uzasadnienia będziemy odwoływać się od tej kary. Nie zgadzamy się z tą decyzją. Jest ona niezrozumiała, niewytłumaczalna i niedopuszczalna. W razie potrzeby zgłosimy się do najwyższego organu prawnego, by to udowodnić" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu klubu.

5 października piłkarze AZ Alkmaar wygrali z Legią 1:0. W rewanżu górą była ekipa z Warszawy, która pokonała Holendrów 2:0 i z drugiego miejsca w grupie awansowała do 1/16 finału Ligi Konferencji.

RI, Polsat Sport