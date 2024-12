Takie słowa o Legii przed meczem w Lidze Konferencji! "Pochodzą do tego bardzo poważnie"

Lugano w eliminacjach Ligi Europy przegrało z Besiktasem Stambuł. Natomiast w Lidze Konferencji pokonało HJK Helsinki 3:0, Mladę Bolesław 1:0 i Gent 2:0 oraz przegrało 1:4 z TSC Backa Topola - serbskim klubem, który 24 października uległ Legii 0:3.

- Legia wygrała poprzednie cztery mecze z uznanymi rywalami. Pokonali też TSC Backa Topola, a my przegraliśmy z tym zespołem. Szczególnie trudno gra się na ich stadionie. Do meczów u siebie podchodzą bardzo poważnie. Żeby ich pokonać musimy być przygotowani fizycznie i psychicznie. To będzie bardzo intensywny mecz. Jutro pokażemy na co nas stać i jak tak naprawdę gra Lugano - zadeklarował Croci-Torti.

ZOBACZ TAKŻE: "To już kolejny mecz ostatniej szansy". Trener mocno przed starciem z Jagiellonią

Lugano to trzykrotny mistrz i czterokrotny zdobywca pucharu Szwajcarii. Obecnie prowadzi w szwajcarskiej Super League. W 17 kolejkach zdobyło 31 pkt i wyprzedza FC Basel oraz Servette. Natomiast po czterech kolejkach Ligi Konferencji zajmuje ósme miejsce z dorobkiem dziewięciu punktów.

- Postaramy się zdobyć punkty. To zapewni nam bezpieczną pozycję w kontekście awansu do 1/8 finału. Mieliśmy czas, żeby trochę odpocząć po ostatnim ligowym meczu i jesteśmy pewni, że nasi rywale zagrają najlepszym możliwym składem - podkreślił szkoleniowiec.

Croci-Torti pracuje w Lugano ponad trzy lata - od września 2021 roku. Bilans drużyny pod jego wodzą w 181 meczach to 80 zwycięstw, 29 remisów i 52 porażki.

- Ze względu na kontuzje wprowadziliśmy ostatnio zmiany w składzie. Uraz Ignacio Alisedy jest poważniejszy niż w zeszłym roku. Mimo wszystko priorytetem jest dla nas liga szwajcarska i tam chcemy rywalizować w najmocniejszym zestawieniu - poinformował trener.

Napastnikiem Lugano jest były młodzieżowy reprezentant Polski Kacper Przybyłko. 31-latek urodzony w Bielefeldzie w tym roku wrócił do Europy, a kilka poprzednich sezonów spędził w amerykańskiej MLS. W tym sezonie strzelił sześć goli i zanotował asystę. Najczęściej wchodzi na boisko z ławki rezerwowych. W 26 meczach uzbierał 1233 minut.

Kiedy mecz Legia Warszawa - FC Lugano? Gdzie obejrzeć? O której godzinie?

Legia swój kolejny mecz rozegra w czwartek 12 grudnia. Transmisja meczu Legia Warszawa - FC Lugano w Polsacie Sport 1, na Polsat Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go. Godzina rozpoczęcia spotkania to 18:35. Start przedmeczowego studia o godzinie 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go.

PAP