Przypomnijmy, że w minioną środę Aleksander Śliwka doznał złamania drugiego palca lewej ręki. Sytuacja miała miejsce w pierwszym secie wyjazdowego starcia 3. kolejki grupy A Ligi Mistrzów z Knack Roeselare (3:2). Kapitan ZAKSY nie wyszedł na drugą partię tego spotkania.

Zobacz także: Tie-break rozstrzygnął mecz ZAKSY w Lidze Mistrzów! Kontuzja Aleksandra Śliwki

W czwartek klub wydał komunikat, że w związku z urazem siatkarza czeka kilka tygodni przerwy w grze i treningach. Śliwka pojawił się w sobotę na ligowym meczu ZAKSY z Projektem Warszawa. Stał z obandażowaną dłonią przy linii bocznej i wspierał swoich kolegów. Siatkarz mógł też liczyć na wsparcie kibiców, którzy skandowali jego nazwisko. Jak się okazało, uraz dłoni jest dość poważny i w niedzielę Śliwka ma przejść operację.

– Wszystkie plagi spadły na ZAKSĘ. Jedni wracają do gry po kontuzjach, inni łapią kontuzje. Olek Śliwka ma złamany palec i to jest dość skomplikowane złamanie. Jutro przejdzie operację. To jest na pewno zła informacja, bo będzie wyłączony na co najmniej sześć tygodni – powiedział przed meczem komentator Polsatu Sport Tomasz Swędrowski.

RM, Polsat Sport