Wymowny wpis Roberta Lewandowskiego po meczu Barcelony

FC Barcelona i Robert Lewandowski przeżywają ostatnio trudny czas. Mistrzowie Hiszpanii z ostatnich czterech meczów ligowych wygrali tylko jeden i do prowadzącej w tabeli Girony tracą już sześć punktów, choć mają o jedno spotkanie rozegrane więcej. 35-letni reprezentant Polski we wspomnianych spotkaniach jedynie raz trafił do siatki - przed tygodniem pokonał bramkarza Girony, jednak Barca przegrała to starcie 2:4.

W sobotnim meczu 17. kolejki LaLiga ekipa z Katalonii poniosła kolejne straty - na Estadio Mestalla piłkarze trenera Xaviego zremisowali z Valencią 1:1. Biorąc pod uwagę przebieg spotkania, nie mogą być zadowoleni z takiego wyniku. Zdecydowanie częściej od rywali byli przy piłce (64 procent posiadania), oddali więcej celnych strzałów na bramkę i stworzyli sobie więcej dogodnych okazji do zdobycia gola. Wykorzystali jednak tylko jedną z nich - w 55. minucie do siatki trafił Joao Felix. Goście wyrównali kwadrans później, gdy Hugo Guillamon trafił w okienko bramki Barcelony.

Lewandowski miał w tym meczu swoje szanse, chyba najlepszą w 29. minucie, gdy starał się zaskoczyć golkipera Valencii Giorgiego Mamardaszwilego efektownym uderzeniem z powietrza. Gruzin obronił jednak jego strzał.

O tym, że remis w Walencji jest dla piłkarzy Barcelony zawodem, świadczy wpis, jaki reprezentant Polski zamieścił po spotkaniu na Instagramie. Jednocześnie jego słowa zapowiadają, że wkrótce dla "Dumy Katalonii" nadejdą lepsze czasy. "Jeden punkt tego wieczora jest dużym rozczarowaniem, ale ciężko pracujemy, żeby wrócić na właściwe tory, i zrobimy to" - napisał Lewandowski w sobotę późnym wieczorem.

Pierwszą szansę na ten powrót katalońska ekipa będzie miała w środę, gdy na własnym stadionie zmierzy się z ostatnią w tabeli Almerią. Dla Lewandowskiego będzie to dobra okazja na powiększenie dorobku bramkowego w LaLiga. W tym sezonie Polak ma na koncie osiem goli w czternastu występach.

GW, Polsat Sport