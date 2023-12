W poniedziałek dowiedzieliśmy się, że Polska będzie gospodarzem turnieju finałowego przyszłorocznej edycji Ligi Narodów siatkarzy! Decydujące mecze VNL 2024 zostaną rozegrane w Łodzi. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia będą bronić złotego medalu wywalczonego w 2023 roku w Gdańsku. Jak na nadchodzące wydarzenia zapatruje się prezes PZPS - Sebastian Świderski?

- To wielka impreza. Cieszymy się bardzo, że drugi rok z rzędu będziemy mogli organizować wielki finał Ligi Narodów. Dla nas to też bardzo ważne, aby po ciężkim sezonie ligowym jak najmniej podróżować po świecie jeśli chodzi o zawodników. Ten turniej też chcieliśmy zorganizować w naszym kraju i to się udało - powiedział Sebastian Świderski.



Prezes PZPS podkreślił dodatkowo, że wybór światowych władz siatkarskich nie jest przypadkowy i wynika z wysokiego poziomu imprez w Polsce.



- Dodatkowo mamy miasto Łódź, bardzo przyjazne polskiej siatkówce, dawno nie było tutaj męskiej reprezentacji, ale w tym sezonie nasze zawodniczki wywalczyły kwalifikacje olimpijskie za pierwszym razem, w zeszłym roku mistrzostwa świata. To też pokazuje, że organizacyjnie jesteśmy jednymi z najlepszych i władze światowe dają nam możliwość organizacji takich turniejów - dodał Świderski.



Jak zatem będzie wyglądała droga reprezentantów Polski w ważnym olimpijskim roku?



- Jeśli chodzi o reprezentację męską, to droga będzie podobna do tej z tego sezonu. Początek dla najbardziej obciążonych zawodników będzie chwilą na wyleczenie urazów. Pokazać będą się mogli zawodnicy nieco mniej wyeksploatowani w trakcie sezonu, ale pukający do bram reprezentacji. Wiele nowych i ciekawych nazwisk, w tym sezonie Nikola pokazał, że nawet mniej ogranymi zawodnikami można pokonywać najlepszych i z tego co rozmawialiśmy będzie chciał iść podobną drogą - powiedział prezes PZPS.



Kto zatem wystąpi w finałowej fazie Ligi Narodów w Łodzi?



- Drugi etap Ligi Narodów to już będą zawodnicy docelowi, którzy powalczą o dwunastkę do Paryża - zakończył Świderski.



Cała rozmowa z Sebastianem Świderskim w materiale wideo.

