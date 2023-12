Wyjątkowy mecz dla Messiego. Zagra ze swoim pierwszym klubem

Lionel Messi zagra przeciwko swojemu pierwszemu klubowi - Newell's Old Boys. Towarzyski mecz obecnego zespołu Argentyńczyka Interu Miami z jego pierwszą drużyną ma się odbyć w lutym w ramach przedsezonowych przygotowań ekipy z Florydy do piłkarskiej ligi MLS.

Zespół Newell's Old Boys ma swoją siedzibę w argentyńskim mieście Rosario, gdzie Messi się urodził, wychował i zaczął grać w piłkę nożną, zanim w wieku 13 lat dołączył do hiszpańskiej Barcelony.

Trener Interu Gerardo "Tata" Martino również pochodzi z Rosario. Trzykrotnie grał w Newell's Old Boys, natomiast w latach 2012–2013 był jego szkoleniowcem.

- Jestem podekscytowany możliwością powitania mojej ukochanej drużyny Newell's w Miami. To będzie wyjątkowy mecz ze względu na to, jak ogromne znaczenie ma dla mnie Newell's Old Boys. Będzie to również dobra okazja, aby przygotować się do sezonu, który zapowiada się ekscytująco – powiedział Martino.

Spotkanie z argentyńską ekipą jest zaplanowane jako ostatnie ze sparingów Interu. Zespół rozpocznie przygotowania do sezonu od meczu z reprezentacją Salwadoru w San Salvador 19 stycznia. Później rozegra dwa spotkania w Arabii Saudyjskiej, m.in. przeciwko Al Nassr, drużynie Cristiano Ronaldo. Następnie uda się do Hongkongu i Tokio.

KZ, PAP