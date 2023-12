Awans polskiego klubu w Pucharze Europy! Udany wyjazd do Francji

Koszykarki InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp. pokonały na wyjeździe Union Feminine Angers 75:68 w rewanżowym meczu 1/16 finału Pucharu Europy. Ich rywalem w 1/8 finału będzie Galatasaray Cagdas Stambuł, który wyeliminował MB Zagłębie Sosnowiec. W pierwszym meczu gorzowianki wygrały we własnej hali 74:67.

Gorzowianki, które zajęły drugie miejsce w grupie B (bilans 3-3) i przed fazą play off w rankingu FIBA Europe zostały rozstawione z numerem 20, były zdecydowanie lepsze od rywalek (13. miejsce w rankingu, 2. miejsce w gr. C) w drugiej kwarcie, którą dzięki defensywie i skutecznym w ataku Australijce Chloe Bibby i Greczynce Elinie Tsineke (12 pkt do przerwy) wygrały 24:9.

To pozwoliło im prowadzić w połowie 36:30 i kontrolować sytuację w drugiej części. Po 30 minutach był jednak remis 55:55. Pierwsze minuty ostatniej odsłony były bardzo zacięte, a w 35. minucie Francuzki prowadziły 64:63. Decydujące akcje meczu należały do kadrowiczki Anny Jakubiuk i Chloe Bibby, które po odważnych akcjach w ataku były faulowane i wykorzystywały rzuty wolne. Pod koszami znakomicie spisywała się Weronika Telenga, która miał w całym spotkaniu 12 zbiórek.

W kolejnym etapie poprzeczka dla gorzowianek zostanie zawieszona znacznie wyżej - ich rywal Galatasaray był jednym z siedmiu zespołów w pierwszym etapie bez porażki (lider grupy C) i został rozstawiony w rankingu na 4. miejscu.

Turczynki w 1/16 finału walczyły z MB Zagłębie - w Sosnowcu zremisowały 90:90, ale przed własną publicznością rozgromiły drużynę trenera Jorge Aragonesa 91:65. Mecze 1/8 finału odbędą się 11 stycznia w Gorzowie Wlkp. oraz 18 stycznia w Stambule.

Union Feminine Angers - InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp. 68:75 (21:12, 9:24, 25:19, 13:20)

InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp.: Chloe Bibby 22, Elina Tsineke 19, Stephanie Jones 15, Anna Jakubiuk 14, Aleksandra Pszczolarska 3, Nora Wentzel 2, Weronika Telenga 0, Wiktoria Kuczyńska 0,

Najwięcej dla Union Feminine Angers: Masseny Kaba 19, Kekelly Elenga 17, Julie Wojta 12.

