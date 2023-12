Polski klub odpadł z Pucharu Europy. Przesądziła wyjazdowa porażka

Koszykarki MB Zagłębie Sosnowiec przegrały na wyjeździe z Galatasaray Stambuł 65:91 w rewanżowym meczu 1/32 finału Pucharu Europy. Pierwsze spotkanie w Sosnowcu zakończyło się remisem 90:90, do kolejnej rundy awansował zespół turecki.

Prowadzone przez hiszpańskiego szkoleniowca Jorge Aragonesa MB Zagłębie w poprzednim sezonie zajęło w ekstraklasie czwarte miejsce, najwyższe w historii klubu, co dało drużynie przepustkę do Pucharu Europy. W fazie grupowej PE zajęły trzecie, ostatnie miejsce, ale awansowały do fazy play-off.

Zobacz także: 1300 kg! Koszykarski mecz słodkich serc w Lublinie

Ich grupowym rywalem miał też być izraelski Ramat Hasharon, jednak z powodu działań wojennych w tym kraju zespół wycofał się z rywalizacji.

Galatasaray – MB Zagłębie 91:65 (14:28, 12:15, 17:24, 22:24)

Galatasaray: Nalyssa Smith 25, Hind Ben Abdelkader 21, Myisha Hines-Allen 16, Julie Vanloo 10, Meltem Yildizhan 4, Inci Guclu 4, Yagmur Tasar 4, Harika Eldas 3, Busra Akbas 2, Mikiah Herbert Harrigan 2, Sude Yilmaz 0

MB Zagłębie: Zoe Wadoux 17, Quinn Dornstauder 15, Klaudia Wnorowska 11, Jessica January 10, Marzena Marciniak 8, Batabe Zempare 4, Aleksandra Wojtala 0, Martyna Jasiulewicz 0, Alicja Jarząb 0.

RM, PAP