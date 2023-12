Wielki powrót siatkarskiej legendy! 43-latek znów zagrał w lidze

Omrcen, który w siatkarskim CV ma między innymi mistrzostwo Włoch, zdobyte w 2012 roku z Lube Banca Marche Macerata (obecnie Cucine Lube Civitanova), a także cztery Puchary i dwa Superpuchary Włoch, oficjalnie zakończył karierę po sezonie 2020/2021. Od tego czasu pracował jako trener: najpierw żeńskiej, a następnie męskiej drużyny OK Split. 43-latek dość niespodziewanie postanowił jednak... wrócić na parkiet! Igor Omrcen rozegrał ostatnio dwa mecze w chorwackiej Superlidze. W barwach ekipy ze Splitu wystąpił w wyjazdowym spotkaniu z Cratis Varażdin (przegranym 0:3) i domowym starciu z Medicinarem Trnje (wygranym 3:0).

- W przyszłym sezonie Superliga ma zostać zredukowana, z rozgrywkami pożegna się więcej drużyn, a my nie po to włożyliśmy w ten klub tyle wysiłku, by to wszystko poszło teraz na marne. Stwierdziłem, że postoję na boisku, jeśli mogę w ten sposób jakoś pomóc - powiedział półżartem Omrcen w rozmowie z dziennikiem "Jutarnji list".

43-latek podkreślił, że od kilku lat OK Split stara się budować zespół w oparciu o młodych zawodników, dlatego decyzja o zredukowaniu liczby drużyn w Superlidze była dla klubu ogromnym ciosem.

- W tym sezonie postanowiliśmy włączyć do kadry pierwszego zespołu ośmiu młodych graczy: czterech kadetów i czterech juniorów. Praktycznie całą rundę gramy szesnasto- i siedemnastolatkiem w podstawowym składzie. Jesteśmy klubem, który bardzo chce dbać o rozwój krajowej siatkówki. Chcemy, by grali nasi chłopcy, a nie jacyś zmęczeni zagraniczni zawodnicy. Ale tak sobie myślę, że jeżeli masz 19-20 lat i nie jesteś w stanie grać na takim poziomie, by utrzymać się w Superlidze, to może powinieneś zrezygnować ze sportu i zająć się czymś innym? - zastanawiam się legenda chorwackiej siatkówki.

Igor Omrcen jest wychowankiem Mladosti Kastel Luksić. W swej bogatej karierze grał między innymi w Noicom Brebanca Cuneo, Unimade Parma, Bre Banca Lannutti Cuneo, a także klubach katarskich i japońskich. W dorobku ma 6 tytułów mistrza Chorwacji, mistrzostwo Włoch i mistrzostwo Japonii. Z drużyną narodową był srebrnym medalistą Ligi Europejskiej 2006.