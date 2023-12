Zatrudnili młodego trenera i... mają problemy. "Chcieliśmy być uczciwi"

HJK Helsinki, piłkarski mistrz Finlandii, może mieć nie lada kłopoty. Klub zatrudnił niedawno młodego trenera, który - jak się okazało - nie ma kwalifikacji do prowadzenia zespołu w najwyższej klasie rozgrywkowej.

33-krotni triumfatorzy Veikkausliigi (fińskiej ekstraklasy) poinformowali w listopadzie, że od przyszłego sezonu nowym szkoleniowcem zespołu będzie 35-letni Ferran Sibila, pracujący ostatnio w Malmoe FF. Niespełna miesiąc później okazało się, że Hiszpan... nie ma licencji UEFA Pro, wymaganej przez Suomen Palloliitto (Fiński Związek Piłki Nożnej) w przypadku trenerów z najwyższej klasy rozgrywkowej.

Mało tego, fińska federacja poinformowała, że w 2024 roku nie będzie prowadziła kursu, uprawniającego do zdobycia tej licencji. Ferran Sibila musi więc zapisać się na kurs w innym kraju, bądź... zrezygnować z funkcji pierwszego trenera HJK. W innym przypadku klubowi grożą poważne konsekwencje.

Regulamin Komisji ds. Licencji Veikkausliigi mówi, że jeśli główny trener drużyny nie ma ważnej licencji UEFA Pro lub nie dostarczy do Związku przed początkiem okienka transferowego potwierdzenia, że bierze udział w kursie na taką licencję, nie będzie mógł prowadzić zespołu, a klub zostanie ukarany zakazem transferowym. W 2024 roku w Finlandii będą dwa okienka transferowe: zimowe potrwa od 8 lutego do 3 kwietnia, a letnie - od 2 lipca do 26 sierpnia.

- Mamy w drużynie Ossiego Virtę, trenera z licencją UEFA Pro, więc teoretycznie moglibyśmy wpisywać go jako pierwszego szkoleniowca, a Ferrana Sibilę jako jego asystenta, ale chcieliśmy być uczciwi, dlatego ogłosiliśmy, że to Hiszpan jest "jedynką". W podbramkowej sytuacji zrobimy jednak tak, jak mówiłem - powiedział w rozmowie z dziennikiem "Helsingin Sanomat" Vesa Maeki, dyrektor sportowy HJK.

Maeki dodał jednak, że prawdopodobnie nie będzie takiej konieczności. Ferran Sibila zapisał się na kurs UEFA Pro, organizowany przez Szwedzką Federację Piłkarską i czeka teraz na potwierdzenie, że został przyjęty. Kurs rusza 8 lutego 2024 roku, a ostateczna lista przyjętych ma zostać ogłoszona już w styczniu.

RI, Polsat Sport