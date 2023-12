Znów pokazał talent. Siatkarz PlusLigi zaśpiewał świąteczny hit

To trzecie z kolei święta, na które lublinianie przygotowali swoją wersję jednej z piosenek kojarzonych z Bożym Narodzeniem. Dwa lata temu było to "Last Christmas" zespołu Wham!. Przed rokiem - "Happy Christmas (War Is Over)" Johna Lennona i Yoko Ono. W obu przypadkach gwiazdą nagrania był Nowakowski, który za wykonanie wspomnianych hitów zbierał od kibiców bardzo pozytywne recenzje.

W tym roku 29-letni środkowy bloku ponownie pokazał swój muzyczny talent. Tym razem po raz pierwszy zaśpiewał polski utwór - "Jest taki dzień" zespołu Czerwone Gitary. Pozostali zawodnicy oraz członkowie sztabu dołączali się do wykonania w czasie refrenu.

Jak wypadli Nowakowski i jego drużyna w tej powszechnie lubianej, ciepłej i klimatycznej piosence, opowiadającej o wyjątkowości Wigilii Bożego Narodzenia? Zobaczcie sami:



Dodajmy, że Nowakowski muzyką pasjonuje się od dzieciństwa. Przed rokiem w rozmowie z WP SportoweFakty o poprzedniej świątecznej piosence, opowiadał, że ma w domu różne rodzaje gitar, a na elektrycznej grywa bardzo często. Wśród swoich ulubionych wykonawców wymienił m.in. Metallicę, AC/DC i polskie TSA.

GW, Polsat Sport