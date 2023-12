Turniej Czterech Skoczni bez Kubackiego? Znamy szczegóły

Rozpoczęty niedawno sezon w skokach narciarskich nie należy do zbyt udanych w wykonaniu polskich skoczków - zajmują dalekie miejsca w konkursach, a niekiedy muszą przełknąć gorycz braku kwalifikacji. Teraz dołączają do tego problemy zdrowotne dwóch zawodników.

W piątek miały odbyć się mistrzostwa Polski w skokach narciarskich. Około południa Polski Związek Narciarski przekazał wiadomość, że w konkursie nie wystąpią Dawid Kubacki i Paweł Wąsek.

Mistrzostwa Polski 🇵🇱 w Zakopanem bez Dawida Kubackiego i Pawła Wąska.



Kubacki oraz Wąsek mieli szczęście i rywalizacja ich nie ominęła - konkurs mistrzostw Polski został odwołany. Na start nie pozwoliły zbyt mocne podmuchy wiatru, które mogły stwarzać zagrożenie dla zdrowia skoczków.

- Dawid był mocno przeziębiony, dlatego musiał zrezygnować z konkursu. Ostatecznie i tak się on nie odbył, więc żadnej straty nie było. Dostał lekarstwa przeciwzapalne oraz przeciwgrypowe i już jest trochę lepiej. Pawła dotknęła prawdopodobnie ta sama infekcja. 24-latek pojechał do domu i dostał podobne lekarstwa. Co więcej, również czuje się lepiej - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty Aleksander Winiarski, lekarz polskiej kadry.

Teraz pozostaje pytanie: co z Turniejem Czterech Skoczni? Trener Thomas Thurnbichler poinformował, że na ten moment pewnymi występu są Kamil Stoch, Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł. Co z Kubackim i Wąskiem?

- Obecnie nie sądzę, aby występ w Turnieju Czterech Skoczni był zagrożony. Zresztą kwalifikacje zaczynają się dopiero za kilka dni - podsumował Winiarski.

Ostateczna decyzja o składzie Polaków na TCS zostanie podjęta po świętach, bo już 28 grudnia o 16:30 odbędą się kwalifikacje do pierwszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Następnego dnia o 17:15 wystartuje rywalizacja konkursowa.

KZ, Polsat Sport