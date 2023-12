Magiera: Świąteczne ruchy transferowe w sieci

Świąteczny czas Bożego Narodzenia nijako z definicji powinien obligować do wyciszenia się i odpoczynku od rzeczywistości, ale to... chyba raczej niemożliwe. Doświadczyliśmy tego z Kubą Bednarukiem po zakończeniu meczu w Radomiu, gdzie Enea Czarni grali z PGE Skrą Bełchatów, a tematem przewodnim wszystkich rozmów było to, kto gdzie idzie grać po sezonie, który nawet jeszcze nie jest w połowie, a nie to, czy do sałatki warzywnej lepszy jest majonez z Kielc, czy może ten drugi?