Oto najlepsi napastnicy świata. Jest też Lewandowski. Kolejność może zaskakiwać

W poniedziałek 25 grudnia opublikowaliśmy ranking najlepszych piłkarzy świata bez podziału na pozycje według dziennikarzy magazynu "Four Four Two". Tym razem warto rzucić okiem na publikację analityków CIES Football Observatory, którzy skupili swoją uwagę na zawodnikach z ofensywy. Trzeba jednak podkreślić, że w klasyfikacji uwzględniono nie tylko nominalnych napastników, ale również skrzydłowych.

ZOBACZ TAKŻE: Opublikowano listę najlepszych piłkarzy świata. Które miejsce dla Lewandowskiego?

W dziesiątce najlepszych ofensywnych graczy 2023 roku znalazł się Robert Lewandowski, który może uznać mijające dwanaście miesięcy za udane. Jego transfer do Barcelony i premierowy sezon w La Liga został okraszony zdobyciem mistrzostwa kraju oraz dodatkowo koroną króla strzelców. Gorzej "Dumie Katalonii" poszło w europejskich pucharach, w których najpierw odpadła w fazie grupowej Ligi Mistrzów sezonu 2022/2023, a na wiosnę z Ligi Europy. W tym sezonie ujrzymy jednak podopiecznych Xaviego Hernandeza w 1/8 finału Champions League.

Jak można się spodziewać, w rankingu nie brakuje m.in. Erlinga Haalanda, Kyliana Mbappe oraz Harry'ego Kane'a. Zastanawiać mogą jednak pozycje, na jakich się uplasowali. Analitycy tworzący klasyfikację zaznaczyli, że brali pod uwagę kilka aspektów przy ustalaniu kolejności. Mowa nie tylko o zdobywanych bramkach, ale również rozegranych minutach i poziomie rozgrywek.

Ranking w załączonej galerii ze zdjęciami.