Piłkarze ręczni już na zgrupowaniu. Celem mistrzostwa Europy

"Na problemy zdrowotne narzekają Arek Moryto, Kamil Syprzak i Dawid Dawidzik. Ten ostatni specjalnie się nie skarży, to tak jakby urazu nie było - powiedział PAP trener Marcin Lijewski.

Moryto i Syprzak trenują z zespołem. Skrzydłowy Industrii Kielce odczuwa ból barku i w czasie zajęć nie rzuca. "To Arek sam zdecyduje czy pojedzie z nami do Hiszpanii. To jego zdrowie. On na pewno nie zagra z Argentyną. W przypadku Kamila, którego boli stopa, nie jest to wykluczone. Będą to typowo kontrolne mecze" - wyjaśnił szkoleniowiec.

W środę wieczorem do drużyny narodowej dołączy dwójka zawodników z 2-ligowego niemieckiego HSC 2000 Coburg: obrotowy Bartłomiej Bis i rozgrywający Arkadiusz Ossowski. Ich zespół w drugi dzień świąt przegrał wyjazdowe spotkanie z Grosswallstadt 29:34.

ZOBACZ TAKŻE: Kielce się wzmacniają! Kontrakt podpisany

We wtorek kadrowicze zaliczyli rozruch w Legionowie, gdzie zagrają dwa spotkania z Argentyną. Każdy z powołanych zawodników, którego stan zdrowia na to pozwoli, otrzyma swoją szansę na boisku w najbliższych sprawdzianach, W dniu pierwszego meczu zawodników rano czekają badania w COMS-ie, a trening zaplanowany został na 10.30.

"Po Nowym Roku drużyna zostanie zredukowana do osiemnastu graczy i w takim składzie pojedziemy do Hiszpanii" - dodał Lijewski. W Granollers biało-czerwoni w dniach 4-6 stycznia zagrają kolejno z zespołem gospodarza, Słowacją i Serbią.

Mecze Polska - Argentyna zostały zaplanowane w Legionowie na środę (20.15) i piątek (20.30).

Mistrzostwa Europy piłkarzy ręcznych rozpoczną się w Niemczech 10 stycznia i potrwają do 28 stycznia. Rywalami reprezentacji Polski w grupie D będą Norwegia, Słowenia i Wyspy Owcze.

KN, PAP