To na pewno nie są łatwe czasy dla wszystkich sympatyków "Czerwonych Diabłów". Jeszcze piętnaście lat temu Aston Villa zapewne nie miałaby czego szukać w "Teatrze Marzeń", a każda strata punktów przez gospodarzy byłaby sensacją. We wtorkowy wieczór to jednak zespół z Birmingham przyjedzie do Manchesteru z pokaźniejszym dorobkiem punktowym i przystąpi do spotkania z lepszej pozycji w tabeli. Aston Villa z 39 "oczkami" jest trzecia w stawce, Manchester United ma aż jedenaście punktów mniej i jest dopiero ósmy.

Jak zaprezentowały się oba zespoły w ostatniej serii gier? Podopieczni Erika ten Haga po bardzo słabym spotkaniu ulegli w Londynie West Hamowi 0:2. Drużyna prowadzona przez Unaia Emery'ego dość niespodziewanie zremisowała zaś na Villa Park z broniącym się przed spadkiem Sheffield United 1:1.

Koniec końców emocji we wtorkowy wieczór na pewno nie zabraknie, a kibice zgromadzeni na Old Trafford powinni obejrzeć dobre, wyrównane widowisko.

Relacja i wynik na żywo meczu Manchester United - Aston Villa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21.00.

fdz, Polsat Sport