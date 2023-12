Tragiczne wieści. Prezes polskiego klubu zmarł w wyniku brutalnego pobicia

Do zdarzenia doszło około godziny 23.00 w klubie Blu w Piasecznie, w którym prezes Krupnik spotkał się ze znajomymi po wigilii pracowniczej. Z niewyjaśnionych jeszcze powodów doszło tam do bójki, w wyniku której działacz został skatowany przez trzech mężczyzn narodowości ukraińskiej. Do sprawy zatrzymano również dwóch Polaków, kolegów prezesa z pracy, gdyż zdarzenie zostało wstępnie zaklasyfikowane jako bójka. Krupnik został przetransportowany do szpitala, gdzie przeszedł operację czaszki. Ponadto miał poważne obrażenia płuc i nerek. Lekarze przez kilka dni walczyli o jego życie, lecz ostatecznie nie udało się go uratować. Prezes MKS Piaseczno zmarł w poniedziałek w wieku 58 lat.

"Żegnaj Przyjacielu, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach" - czytamy we wpisie piaseczyńskiego klubu.

Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. "Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku tego postępowania wobec wszystkich podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazy kontaktowania się z innymi podejrzanymi i świadkami. Nadto wobec osób z Ukrainy orzeczono zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem ich paszportów" - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onetem" rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.

Krupnik pełnił funkcję prezesa MKS Piaseczno od 2012 roku, a zatem od reaktywacji klubu. Piłkarzem drużyny jest jego młodszy syn Łukasz, a do niedawna w rezerwach MKS-u grał również jego starszy syn, Mateusz.

mtu, Polsat Sport