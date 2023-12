Odnosił sukcesy jako selekcjoner siatkarskiej kadry. Teraz ma nową pracę

Mazzanti pozostawał bez pracy od października, gdy został zwolniony ze stanowiska trenera włoskiej kadry. Nastąpiło to po nieudanym dla Italii turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Łodzi - Włoszki nie wywalczyły wówczas awansu, przegrywając decydujący mecz z Polkami 1:3.

Teraz utytułowany szkoleniowiec obejmie ostatnią drużynę w tabeli kobiecej Serie A. Itas Trentino, dla którego jest to pierwszy sezon w siatkarskiej ekstraklasie, pod wodzą poprzednika Mazzantiego Marco Sinibaldiego wygrał w lidze tylko jedno spotkanie, a przegrał aż trzynaście porażek. Do przedostatniej drużyny, Trasportipesanti Casalmaggiore, traci sześć punktów.

Nowy trener zespołu z Trydentu drużynę narodową Włoch prowadził od 2017 do 2023 roku. W tym czasie wywalczył z nią mistrzostwo Europy (2021) i złoto Ligi Narodów (2022), a także dwa medale mistrzostw świata (srebro 2018, brąz 2022). W tym roku prowadzona przez niego drużyna nie odnotowała sukcesów, co w połączeniu z brakiem awansu na IO przyczyniło się do jego zwolnienia. Zastąpił go legendarny Argentyńczyk Julio Velasco.

Mazzanti ma w dorobku również wiele sukcesów na arenie klubowej, m.in. trzy razy był mistrzem Włoch (2011, 2015, 2016).

Prowadził takie drużyny, jak Imoco Volley Conegliano, Pomi Casalmaggiore i Foppapedretti Bergamo.

GW, Polsat Sport