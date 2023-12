Sportowe podsumowanie 2023 roku. Przeżyjmy to jeszcze raz

Zwycięstwa Igi Świątek i siatkarzy, Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska oraz porażki piłkarzy - to najgłośniejsze wydarzenia w polskim sporcie w 2023 roku.

Kalendarium wydarzeń sportowych w 2023 roku:

STYCZEŃ

6.1. - Dawid Kubacki zajął drugie, Piotr Żyła - czwarte, a Kamil Stoch - piąte miejsce w klasyfikacji generalnej 71. Turnieju Czterech Skoczni. 4 stycznia Kubacki wygrał trzeci konkurs w Innsbrucku. W całej imprezie zwyciężył Norweg Halvor Egner Granerud.

14.1. - Snowboardzista Oskar Kwiatkowski wygrał zawody Pucharu Świata w szwajcarskim Scuol.

W Gdańsku Natalia Maliszewska zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy w short tracku na 500 metrów. Drugi medal, brązowy, zdobyli gospodarze następnego dnia w sztafecie mężczyzn.

15.1. - Zakończył się 45. Rajd Dakar, po raz czwarty organizowany w Arabii Saudyjskiej. Sukces odniósł 18-letni Eryk Goczał, triumfując w klasie lekkich pojazdów SSV (UTV). Wśród kierowców samochodów triumfował Katarczyk Nasser Al-Attiyah, a najlepszym motocyklistą został Argentyńczyk Kevin Benavides.

23.1. - Fernando Santos został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. "Od dziś jestem Polakiem, jestem jednym z was" - zapewnił następnego dnia na konferencji prasowej na PGE Narodowym.

29.1. - Serb Novak Djokovic wygrał z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem 6:3, 7:6 (7-4), 7:6 (7-5) w finale wielkoszlemowego Australian Open. Dzień wcześniej w turnieju pań triumfowała Białorusinka Aryna Sabalenka. W singlu z Polaków najlepiej spisała się Magda Linette, która dopiero w półfinale uległa Sabalence. Iga Świątek i Hubert Hurkacz odpadli w 1/8 finału. W deblu Jan Zieliński i Hugo Nys z Monako dotarli aż do finału, w którym przegrali z Australijczykami Jasonem Kublerem i Rinkym Hijikatą 4:6, 6:7 (4-7).

Piłkarze ręczni Danii obronili tytuł mistrzów świata. W finale w Sztokholmie pokonali Francję 34:29. Turniej odbywał się w Szwecji i w Polsce. Biało-czerwoni odpadli w drugiej rundzie i zostali sklasyfikowani na 15. miejscu.

31.1. - W wieku 85 lat zmarł Jan Kudra, jeden z najlepszych polskich kolarzy XX wieku, wielokrotny mistrz kraju, olimpijczyk z Tokio, trzeci zawodnik Wyścigu Pokoju i dwukrotny zwycięzca Tour de Pologne.

Zmarła Anna Czerwińska, jedna z najbardziej znanych polskich himalaistek, zdobywczyni sześciu ośmiotysięczników i Korony Ziemi, na którą składają się najwyższe szczyty wszystkich kontynentów. Miała 73 lata.

LUTY

12.2. - Cztery medale polskich kolarzy torowych w zakończonych w szwajcarskim Grenchen mistrzostwach Europy: srebrne Mateusza Rudyka w sprincie, Patryka Rajkowskiego w keirinie oraz dwa Darii Pikulik - srebrny w omnium i brązowy w wyścigu scratch.

11.2. - Piotr Żyła i Dawid Kubacki wygrali pierwszy w historii Pucharu Świata konkurs duetów w skokach narciarskich, który odbył się w Lake Placid.

15.2. - W wieku 65 lat zmarł były pięściarz wagi ciężkiej Grzegorz Skrzecz. W 1982 roku wywalczył brązowy medal mistrzostw świata w Monachium, a rok później brąz mistrzostw Europy w Warnie.

18.2. - Iga Świątek wygrała turniej WTA w Dausze. W finale pokonała Amerykankę Jessicę Pegulę 6:3, 6:0.

19.2. - W ciągu kilku minut w gruzińskim Bakuriani polscy snowboardziści zdobyli dwa medale mistrzostw świata: najpierw Aleksandra Król wywalczyła brąz w slalomie gigancie równoległym, a potem w tej samej konkurencji triumfował Oskar Kwiatkowski.

23.2. - Piłkarze Lecha Poznań pokonali FK Bodoe/Glimt 1:0 w rewanżowym meczu fazy play off Ligi Konferencji i awansowali do 1/8 finału rozgrywek. Pierwsze spotkanie w Norwegii zakończyło się remisem 0:0. "Kolejorz" jest pierwszą polską drużyną, która gra na wiosnę w europejskich pucharach od 1996 roku, gdy w ćwierćfinale Ligi Mistrzów Legia Warszawa została wyeliminowana przez Panathinaikos Ateny.

25.2. - Piotr Żyła został pierwszym od 20 lat skoczkiem narciarskim, który obronił tytuł mistrza świata na obiekcie normalnym. W Planicy powtórzył osiągnięcie sprzed dwóch lat w Oberstdorfie. W 2001 roku w Lahti i w 2003 w Val di Fiemme najlepszy był Adam Małysz.

Iga Świątek przegrała z Czeszką Barborą Krejcikovą 4:6, 2:6 w finale turnieju WTA w Dubaju.

Podczas mityngu w Clermont-Ferrand Szwed Armand Duplantis ustanowił absolutny rekord świata w skoku o tyczce - 6,22.

26.2. - Hubert Hurkacz wygrał z Francuzem Benjaminem Bonzim 6:3, 7:6 (7-4) w finale turnieju ATP w Marsylii.

27.2. - Argentyńczyk Lionel Messi po raz siódmy w karierze wygrał plebiscyt FIFA na piłkarza roku. W finałowej trójce edycji za 2022 rok okazał się lepszy od Francuzów Kyliana Mbappe i Karima Benzemy. Nagrodę za najładniejszą bramkę roku odebrał w Paryżu polski ampfutbolista Marcin Oleksy.

MARZEC

1.3. - W wieku 89 lat zmarł Just Fontaine, legenda francuskiego futbolu, król strzelców mistrzostw świata w Szwecji w 1958 roku. Podczas tamtego mundialu zdobył 13 bramek, co do dziś pozostaje absolutnym rekordem.

3.3. - Dawid Kubacki zdobył brązowy medal mistrzostw świata w skokach narciarskich na dużym obiekcie w Planicy. Wygrał Słoweniec Timi Zajc.

5.3. - Polscy lekkoatleci zdobyli siedem medali - cztery srebrne i trzy brązowe - w zakończonych w Stambule halowych mistrzostwach Europy. Na drugim stopniu podium stanęli: Adrianna Sułek w pięcioboju, Ewa Swoboda na 60 m, Piotr Lisek w skoku o tyczce i Jakub Szymański na 60 m ppł. Brąz wywalczyły: Sofia Ennaoui na 1500 m, Anna Kiełbasińska na 400 m oraz Polki w sztafecie 4x400 m.

12.3. - Dick Fosbury, mistrz olimpijski w skoku wzwyż z 1968 roku, zmarł mając 76 lat. W Meksyku wynikiem 2,24 m ustanowił rekord igrzysk. Amerykanin jako pierwszy zaczął stosować technikę zwaną flopem. Metoda przyjęła się i nadal jest stosowana.

16.3. - Lech Poznań awansował do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Konferencji. W rewanżowym meczu 1/8 finału mistrz Polski pokonał w Sztokholmie Djurgardens IF 3:0, a wcześniej u siebie wygrał 2:0.

Dawid Kubacki zwyciężył w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer.

24.3. - Bardzo nieudany debiut Fernando Santosa na ławce trenerskiej piłkarskiej reprezentacji Polski. Na inaugurację eliminacji mistrzostw Europy biało-czerwoni przegrali w Pradze z Czechami 1:3, tracąc pierwszą bramkę już w 27. sekundzie (najszybciej stracony gol w historii), a drugą w trzeciej minucie (dwie najszybciej stracone bramki w historii).

27.3. - Polska wygrała w Warszawie z Albanią 1:0 w swoim drugim meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy.

30.3. - Hokeiści GKS Katowice obronili tytuł mistrzów Polski.

KWIECIEŃ

2.4. - W Planicy zakończenie najdłuższego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. W klasyfikacji generalnej zwyciężył Norweg Halvor Egner Granerud, który wygrał 12 z 32 konkursów. Dawid Kubacki, triumfator sześciu konkursów, zajął czwarte miejsce, Piotr Żyła - szóste, a Kamil Stoch - 14.

12.4. - Koszykarki Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin po raz pierwszy zdobyły mistrzostwo Polski.

16.4. - Piłkarki ręczne Zagłębia Lubin po raz czwarty zostały mistrzyniami Polski.

20.4. - We Florencji Lech Poznań wygrał z Fiorentiną 3:2, ale odpadł w ćwierćfinale piłkarskiej Ligi Konferencji. Decydował pierwszy, przegrany 1:4 mecz w Poznaniu.

22.4. - Radosław Piesiewicz został prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

23.4. - Iga Świątek wygrała drugi turniej WTA w sezonie. W finale w Stuttgarcie pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6:3, 6:4.

26.4. - Koszykarze Anwilu Włocławek zwyciężyli w rozgrywkach Pucharu Europy FIBA. W rewanżowym meczu finałowym pokonali na wyjeździe francuski Cholet Basket 80:78. To pierwszy triumf męskiego klubu koszykarskiego z Polski w rozgrywkach kontynentalnych.

MAJ

2.5. - Legia Warszawa po raz 20. w historii zdobyła piłkarski Puchar Polski. W finale na PGE Narodowym pokonała w rzutach karnych 6-5 broniący trofeum Raków Częstochowa. Po 90 minutach i dogrywce było 0:0.

4.5. - Na pięć kolejek przed końcem sezonu Napoli, po wyjazdowym remisie z Udinese 1:1, zapewniło sobie trzeci w historii tytuł mistrza Włoch. Sukces świętowali m.in. polscy piłkarze: Piotr Zieliński, Bartosz Bereszyński i Hubert Idasiak.

5.5. - Na taki sukces polski hokej czekał od 2001 roku. W ostatnim meczu turnieju w Nottingham Polska wygrała z Rumunią 6:2 i awansowała do przyszłorocznych mistrzostw świata elity w Czechach.

6.5. - Iga Świątek przegrała z Białorusinką Aryną Sabalenką 3:6, 6:3, 3:6 w finale tenisowego turnieju WTA w Madrycie.

7.5. - Na trzy kolejki przed końcem sezonu piłkarze Rakowa Częstochowa, mimo porażki w Kielcach z Koroną 0:1, zapewnili sobie po raz pierwszy w historii mistrzostwo Polski. Przesądziła o tym przegrana Legii Warszawa na wyjeździe z Pogonią Szczecin 1:2.

10.5. - Siatkarze Jastrzębskiego Węgla mistrzami Polski.

13.5. - Siatkarki ŁKS Commercecon Łódź mistrzyniami Polski.

14.5. - Piłkarze Barcelony pokonali Espanyol 4:2 i na cztery kolejki przed końcem sezonu zapewnili sobie 27. w historii tytuł mistrzów Hiszpanii. Robert Lewandowski zdobył w sumie 23 bramki i został królem strzelców rozgrywek.

17.5. - W lawinie w szwajcarskich Alpach zginął alpinista i instruktor wspinaczki sportowej Kacper Tekieli, mąż mistrzyni olimpijskiej w biegach narciarskich Justyny Kowalczyk-Tekieli. Miał 38 lat.

20.5. - Manchester City piłkarskim mistrzem Anglii po raz dziewiąty w historii i piąty w ostatnich sześciu sezonach. "The Citizens" tytułu stali się pewni po wyjazdowej porażce Arsenalu Londyn z Nottingham Forest 0:1 w 37. kolejce.

Siatkarze Grupy Azoty Kędzierzyn-Koźle wygrali z Jastrzębskim Węglem 3:2 w rozegranym w Turynie finale Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy o trofeum najbardziej prestiżowych rozgrywek walczyły dwie polskie drużyny. Kędzierzynianie zdobyli go po raz trzeci z rzędu.

21.5. - Piłkarze ręczni Barlinka Industrii Kielce mistrzami Polski.

27.5. - Bayern Monachium po dramatycznej i pełnej zwrotów akcji ostatniej kolejce Bundesligi po raz 11. z rzędu i 33. w historii został piłkarskim mistrzem Niemiec. Dzięki lepszej różnicy bramek wyprzedził mającą tyle samo punktów Borussię Dortmund. Bawarczycy w ostatnich minutach zapewnili sobie wygraną na wyjeździe z FC Koeln 2:1, a Borussia tylko zremisowała u siebie z FSV Mainz 2:2.

Zespół Paris Saint-Germain po raz 11. został piłkarskim mistrzem Francji. Tytuł zapewnił sobie kolejkę przed końcem rozgrywek remisując na wyjeździe ze Strasbourgiem 1:1.

28.5. - Słoweniec Primoz Roglic wygrał zakończoną w Rzymie 106. edycję wyścigu kolarskiego Giro d'Italia.

CZERWIEC

1.6. - Piłkarze Sevilli wygrali Ligę Europy - po raz siódmy w historii, licząc z Pucharem UEFA. W finale w Budapeszcie pokonali Romę w rzutach karnych 4-1. Po 90 minutach i dogrywce było 1:1. Mecz zakończył się kilka minut po północy z 31 maja na 1 czerwca.

7.6. - West Ham United triumfował w drugiej edycji piłkarskiej Ligi Konferencji. W finale w Pradze londyńczycy, których rezerwowym bramkarzem był w tych rozgrywkach Łukasz Fabiański, pokonali Fiorentinę 2:1.

10.6. - Trzecie zwycięstwo Igi Świątek w wielkoszlemowym French Open w Paryżu. W finale wygrała z Czeszką Karoliną Muchovą 6:2, 5:7, 6:4 i obroniła tytuł. Po raz pierwszy triumfowała w 2020 roku.

Manchester City po raz pierwszy zwyciężył w piłkarskiej w Lidze Mistrzów. W finale w Stambule pokonał Inter Mediolan 1:0 po bramce Rodriego w 68. minucie. Mecz sędziował Szymon Marciniak.

11.6. - Novak Djokovic triumfował trzeci raz we French Open, a łącznie po raz 23. w turnieju wielkoszlemowym, co jest rekordem. W finale w Paryżu serbski tenisista wygrał z Norwegiem Casperem Ruudem 7:6 (7-1), 6:3, 7:5. Do tej pory rekord 22 wielkoszlemowych zwycięstw dzielił z Hiszpanem Rafaelem Nadalem.

13.6. - Koszykarze Denver Nuggets zdobyli pierwsze w historii klubu mistrzostwo NBA. W piątym meczu finału pokonali u siebie Miami Heat 94:89 i wygrali serię play off 4-1.

14.6. - Hokeiści Vegas Golden Knights pokonali w piątym meczu finału Florida Panthers 9:3, wygrali serię play off 4-1 i po raz pierwszy zdobyli Puchar Stanleya, trofeum dla mistrza ligi NHL.

15.6. - Koszykarze Kinga Szczecin po raz pierwszy mistrzami Polski.

16.6. - Polska wygrała z Niemcami 1:0 w towarzyskim meczu piłkarskim w Warszawie.

18.6. - Piłkarze ręczni SC Barlinka Industrii Kielce przegrali w Kolonii po dogrywce z niemieckim SC Magdeburg 29:30 w meczu finałowym Ligi Mistrzów.

20.6. - Sensacja w Kiszyniowie. Polscy piłkarze przegrali z Mołdawią 2:3 w eliminacjach mistrzostw Europy.

21.6. - Na stadionie Wisły Kraków prezydent Andrzej Duda otworzył Igrzyska Europejskie, największą imprezę sportową, jaka kiedykolwiek była organizowana w Polsce. Na starcie stanęło łącznie ponad 7000 sportowców z 48 krajów plus reprezentacja uchodźców. Polskę reprezentowała 370-osobowa ekipa. Rywalizacja toczyła się w 29 dyscyplinach o 253 komplety medali. W niektórych dyscyplinach stawką były tytuły mistrzów Europy i kwalifikacje do igrzysk olimpijskich w Paryżu.

LIPIEC

2.7. - Przewodniczący Europejskich Komitetów Olimpijskich Spyros Kapralos zakończył Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023. Reprezentacja gospodarzy zdobyła 50 krążków - 13 złotych, 19 srebrnych i 18 brązowych, zajmując w tabeli medalowej szóste miejsce. Zwyciężyli Włosi, którzy na podium stanęli sto razy (35-26-39).

14.7. - W dniu święta narodowego Francji Michał Kwiatkowski wygrał na Grand Colombier w paśmie gór Jura 13. etap kolarskiego wyścigu Tour de France.

15.7. - Piłkarze Legii Warszawa po raz piąty w historii, a pierwszy od 2008 roku, wywalczyli Superpuchar Polski. Zdobywcy krajowego pucharu wygrali z mistrzem Polski Rakowem Częstochowa na jego stadionie w serii rzutów karnych 6-5. Po 90 minutach było 0:0.

16.7. - Hiszpański tenisista Carlos Alcaraz pokonał Serba Novaka Djokovica 1:6, 7:6 (8-6), 6:1, 3:6, 6:4 w finale Wimbledonu. Dzień wcześniej w turnieju pań triumfowała Czeszka Marketa Vondrousova. Iga Świątek odpadła w ćwierćfinale, a Hubert Hurkacz w 1/8 finału.

23.7. - Duńczyk Jonas Vingegaard po raz drugi z rzędu wygrał największy wyścig kolarski Tour de France.

Polscy siatkarze zwycięzcami Ligi Narodów. W finale w Gdańsku wygrali z drużyną USA 3:1.

26.7. - Krzysztof Chmielewski zdobył srebrny medal w wyścigu na 200 m stylem motylkowym podczas pływackich mistrzostw świata w japońskiej Fukuoce.

28.7. - Polskie szpadzistki zostały w Mediolanie drużynowymi mistrzyniami świata. W finale wygrały z Włoszkami 32:28. Polki walczyły w składzie: Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Ewa Trzebińska i Magdalena Pawłowska. Było to pierwsze złoto zespołu szpadzistek w historii i pierwsze złoto polskich szermierzy w MŚ od 2007 roku, kiedy drużynowo triumfowały florecistki.

29.7. - Polscy żużlowcy zdobyli we Wrocławiu Drużynowy Puchar Świata. Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Patryk Dudek, Dominik Kubera i Janusz Kołodziej wyprzedzili Brytyjczyków, Duńczyków i Australijczyków.

30.7. - Iga Świątek wygrała turniej WTA w Warszawie, pokonując w finale Niemkę Laurę Siegemund 6:0, 6:1.

31.7. - Rafał Majka wygrał w Dusznikach-Zdroju trzeci etap Tour de Pologne. Trzecie miejsce zajął Michał Kwiatkowski. Po raz pierwszy od 2005 roku, gdy wyścig uzyskał najwyższą kategorię UCI, dwóch polskich kolarzy uplasowało się w czołowej trójce etapu.

SIERPIEŃ

4.8. - Słoweński kolarz Matej Mohoric zwyciężył w zakończonym w Krakowie wyścigu Tour de Pologne. W klasyfikacji generalnej trzecie miejsce zajął Michał Kwiatkowski.

13.8. - W Szkocji zakończyły się pierwsze mistrzostwa świata w różnych odmianach kolarstwa. Polacy nie odnieśli sukcesów, z wyjątkiem Natalii Grzegorzewskiej, która wywalczyła brąz w wyścigu juniorek w kolarstwie górskim.

16.8. - Triumfator Ligi Mistrzów Manchester City pokonał zwycięzcę Ligi Europy Sevillę w rzutach karnych 5-4 w spotkaniu o piłkarski Superpuchar UEFA w Atenach. Po 90 minutach był remis 1:1.

20.8. - Hiszpania pokonała Anglię 1:0 w rozegranym w Sydney finale piłkarskich mistrzostw świata kobiet.

W Budapeszcie Wojciech Nowicki zdobył srebrny medal lekkoatletycznych mistrzostw świata w rzucie młotem.

23.8. - Natalia Kaczmarek wywalczyła w Budapeszcie srebrny medal mistrzostw świata w biegu na 400 m.

27.8. - Dziewięć medali i osiem kwalifikacji olimpijskich - to bilans polskich kajakarzy w mistrzostwach świata w Duisburgu. Dwa srebra na olimpijskich dystansach zdobyły dwójka (Martyna Klatt, Helena Wiśniewska) i czwórka kobiet (Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Kąkol, Dominika Putto).

WRZESIEŃ

4.9. - Iga Świątek przegrała z Łotyszką Jeleną Ostapenko 6:3, 3:6, 1:6 i odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego US Open. Oznaczało to utratę przez Polkę prowadzenia w światowym rankingu w notowaniu z 11 września.

7.9. - Piłkarska reprezentacja Polski wygrała w Warszawie z Wyspami Owczymi 2:0 w eliminacjach mistrzostw Europy.

9.9. - Wioślarska czwórka podwójna mężczyzn (Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski, Mateusz Biskup) wywalczyła brązowy medal mistrzostw świata w Belgradzie i kwalifikację olimpijską. Dzień wcześniej brąz zdobył Artur Mikołajczewski w nieolimpijskiej konkurencji jedynek wagi lekkiej.

10.9. - Niemieccy koszykarze wygrali z Serbią 83:77 i po raz pierwszy w historii zdobyli mistrzostwo świata. W spotkaniu o brąz Kanada pokonała po dogrywce USA 127:118. Oba mecze rozegrano w stolicy Filipin - Manili.

Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Tiranie z Albanią 0:2 w eliminacjach mistrzostw Europy.

Novak Djokovic pokonał Rosjanina Daniiła Miedwiediewa 6:3, 7:6 (7-5), 6:3 w finale US Open w Nowym Jorku. 36-letni Serb wywalczył 24. w karierze tytuł wielkoszlemowy i wraca na prowadzenie w światowym rankingu. Dzień wcześniej wśród pań triumfowała Amerykanka Coco Gauff, która w finale pokonała nową liderkę rankingu WTA Białorusinkę Arynę Sabalenkę.

13.9. - Fernando Santos zwolniony z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski.

16.9. - Polscy siatkarze mistrzami Europy po zwycięstwie w finale w Rzymie nad Włochami 3:0.

17.9. - Amerykanin Sepp Kuss wygrał wyścig Vuelta a Espana, kompletując hat-trick bez precedensu w historii kolarstwa ekipy Jumbo-Visma. W dwóch poprzednich wielkich tourach zwyciężyli jego koledzy z drużyny: Słoweniec Primoz Roglic w Giro d'Italia oraz Duńczyk Jonas Vingegaard w Tour de France.

Szwed Armand Duplantis wynikiem 6,23 m ustanowił w Eugene absolutny rekord świata w skoku o tyczce.

20.9. - Michał Probierz został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski.

23.9. - Klaudia Zwolińska zdobyła brązowy medal w slalomie K-1 mistrzostw świata w kajakarstwie górskim na torze w Lee Valley pod Londynem.

24.9. - Etiopka Tigist Assefa ustanowiła w Berlinie rekord świata w maratonie wynikiem 2:11.52.

Żużlowcy Platinum Motoru Lublin drużynowymi mistrzami Polski.

Polskie siatkarki wygrały z Włoszkami 3:1 w meczu turnieju kwalifikacyjnego w Łodzi i wywalczyły awans do igrzysk olimpijskich w Paryżu.

30.9. - Bartosz Zmarzlik wygrał kończącą sezon żużlową Grand Prix w Toruniu i po raz czwarty został indywidualnym mistrzem świata.

PAŹDZIERNIK

4.10. - Maroko, Hiszpania i Portugalia zorganizują wspólnie mistrzostwa świata w piłce nożnej w 2030 roku. Trzy mecze otwarcia mają być rozegrane w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju, aby uświetnić stulecie turnieju - ogłosiła FIFA.

5.10. - Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z AZ Alkmaar 0:1 w Lidze Konferencji. Po meczu piłkarze i działacze Legii, w tym prezes Dariusz Mioduski, byli atakowani przez ochronę stadionu i policję. Zawodnicy Josue i Radovan Pankov zostali zabrani do aresztu i do Polski wrócili dopiero wieczorem następnego dnia.

7.10. - Polscy siatkarze odnieśli szóste z rzędu zwycięstwo w turnieju kwalifikacyjnym w chińskim Xi'an, pokonując Holandię 3:1 i na jedną kolejkę przed zakończeniem zawodów przypieczętowali awans do igrzysk w Paryżu.

Na pięć wyścigów przed zakończeniem sezonu Formuły 1 Holender Max Verstappen zapewnił sobie w Katarze trzeci z rzędu tytuł mistrza świata. Zawodnik Red Bulla wygrał w sumie 19 z 22 wyścigów.

8.10. - Iga Świątek wygrała 6:2, 6:2 z Rosjanką Ludmiłą Samsonową w finale turnieju WTA w Pekinie.

Kenijczyk Kelvin Kiptum pobił rekord świata w maratonie, uzyskując w Chicago wynik 2:00.35.

12.10. - Piłkarska reprezentacja Polski wygrała na wyjeździe z Wyspami Owczymi 2:0 w meczu eliminacji mistrzostw Europy.

15.10. - Hubert Hurkacz wygrał z Rosjaninem Andriejem Rublowem 6:3, 3:6, 7:6 (10-8) w finale turnieju ATP w Szanghaju.

Siatkarze plażowi Bartosz Łosiak i Michał Bryl zdobyli w meksykańskiej Tlaxcali brązowy medal mistrzostw świata. To pierwsza polska para, która wywalczyła miejsce na podium w historii imprezy.

Polscy piłkarze zremisowali w Warszawie z Mołdawią 1:1 w meczu eliminacji mistrzostw Europy.

21.10. - W wieku 86 lat zmarł Bobby Charlton, angielski piłkarz, grający na pozycji pomocnika i napastnika, mistrz świata z 1966 roku.

28.10. - Rugbiści Republiki Południowej Afryki pokonali Nową Zelandię 12:11 w finale Pucharu Świata w Paryżu.

29.10. - Hubert Hurkacz przegrał z Kanadyjczykiem Felixem Augerem-Aliassime'em 6:7 (3-7), 6:7 (5-7) w finale turnieju tenisowego w Bazylei.

30.10. - Argentyńczyk Lionel Messi triumfował w plebiscycie magazynu "France Football" na najlepszego zawodnika świata w sezonie 2022/23. Złotą Piłkę otrzymał po raz ósmy w karierze. Robert Lewandowski zajął 12. miejsce.

LISTOPAD

4.11. - Judoczka Angelika Szymańska zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy we francuskim Montpellier.

6.11. - Iga Świątek wygrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 6:1, 6:0 w finale turnieju WTA Finals w meksykańskim Cancun. Dzięki zwycięstwu tenisistka z Raszyna odzyskała następnego dnia prowadzenie w światowym rankingu.

17.11. - Po remisie z Czechami 1:1 piłkarska reprezentacja Polski straciła szansę na awans do mistrzostw Europy z grupy eliminacyjnej.

19.11. - Serb Novak Djokovic pokonał Włocha Jannika Sinnera 6:3, 6:3 w finale turnieju ATP Finals w Turynie.

23.11. - W siedzibie UEFA w Nyonie odbyło się losowanie par baraży o awans do mistrzostw Europy. Polscy piłkarze zagrają w marcu na wyjeździe z Walią lub Finlandią w ewentualnym finale. W półfinale, o czym było wiadomo już wcześniej, biało-czerwoni zmierzą się u siebie z Estonią.

25.11. - W fińskiej Ruce inauguracja Pucharu Świata w skokach narciarskich w Ruce. Pierwszy konkurs wygrał Austriak Stefan Kraft, który triumfował w sumie w pięciu z ośmiu otwierających sezon zawodów. Polacy spisują się słabo.

GRUDZIEŃ

2.12. - Francja, Holandia i Austria potencjalnymi rywalami Polski w grupie D piłkarskich mistrzostw Europy 2024 w wyniku losowania w Hamburgu. W marcu biało-czerwoni muszą jednak wyeliminować w barażach Estonię oraz Walię lub Finlandię.

6.12. - Natalia Maliszewska zgodziła się przyjęcie kary 14 miesięcy dyskwalifikacji. Od 12 września łyżwiarka była tymczasowo zawieszona za niestawienie się na trzy kontrole antydopingowe.

8.12. - Sportowcy z Rosji i Białorusi będą mogli wystąpić podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu, ale jako neutralni, bez flag, emblematów i hymnów - postanowił MKOl.

13.12. - W wieku 86 lat zmarł były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Wojciech Łazarek. Kadrę narodową prowadził w latach 1986-1989. Największe sukcesy osiągnął jako szkoleniowiec Lecha Poznań, z którym po dwa razy wywalczył mistrzostwo i puchar kraju.

14.12. - Legia Warszawa wygrała u siebie z AZ Alkmaar 2:0 i awansowała do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Piłkarze ze stolicy będą kontynuować wiosną grę w europejskich pucharach po raz pierwszy od 2017 roku.

17.12. - Francja pokonała w duńskim Herning broniącą tytułu Norwegię 31:28 w finale mistrzostw świata piłkarek ręcznych. Polki zostały sklasyfikowane na 16. miejscu.

22.12. - Piłkarze Manchesteru City po raz pierwszy sięgnęli po klubowe mistrzostwo świata. W finale imprezy w Arabii Saudyjskiej pokonali brazylijskie Fluminense 4:0. W meczu o trzecie miejsce egipski Al-Ahly wygrał z japońskim Urawa Red Diamonds trenera Macieja Skorży 4:2.

